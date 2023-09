Migranti a Rivarolo, la rete di circoli antifascisti: “La vergogna abita in un container”

Genova. Dal Cantiere Antifascista Valpolcevera al Circolo Arci Barabini di Trasta, dal circolo Chico Mendes di Sampierdarena alle Case dei Popolo “Edo e Carlo” e “Martina Rossi” una nota congiunta che si scaglia contro l’ipotesi che 25 minori stranieri non accompagnati siano collocati in alcuni container, moduli abitativi prefabbricati, in via Negrotto Cambiaso nell’area dell’ex circolo Ricciotti.

“Migranti, operai, terremotati, in un paese che si dice civile, in una città che ha l’appellativo di “Superba” e si dice “meravigliosa”, non ci si vergogna ad inscatolare le persone come sardine. Dai tempi in cui i nostri immigrati in Belgio morivano di freddo nelle baracche di lamiera (quando non morivano bruciati vivi in miniera), venduti come schiavi dal governo italiano in nome dell’accordo del carbone e dell’acciaio, ai terremotati di tutta Italia, ai nuovi schiavi di obbrobriosi subappalti per la costruzione delle “grandi opere” tanto inutili quanto dannose, ora tocca ai migranti, minori non accompagnati compresi”.

“E avendo vessato per lunghi decenni le classi sociali più svantaggiate e fragili, è stato un lampo proporre questi “appartamentini” a chi si trova in fondo alla scala sociale, emarginato anche da coloro che l’emarginazione la vivono nel quotidiano, in una lotta fra poveri nella quale l’unico vincitore è lo sfruttamento, l’incuria, una strumentale miopia politica che sta raccontando, a chi non vuol vedere, di essere in grado di fermare un esodo biblico, continuando a trattarlo come un’emergenza, pagando governi fantoccio in Nord Africa affinché internino i migranti in campi di concentramento spaventosi, dove fame, torture, violenze e assassinii sono all’ordine del giorno”.

“Con la stessa modalità di negazione della realtà e dei diritti umani messa in atto dai governi passati (vedi la legge Bossi/Fini, il decreto Minniti, il decreto Salvini/Conte ecc.) e le sciagurate misure che sta approntando questo governo fascista, i nostri amministratori locali ne adottano immediatamente le linee e di conseguenza mandano 25 minori a vivere nelle baracche, in un parcheggio, come fossero auto da rottamare, di cui liberarsi al più presto. Ci sono strutture disponibili in zona (vedi l’ex edificio ENEL di Pontex che già aveva ospitato uno SPRAR), ci sono innumerevoli appartamenti di edilizia residenziale pubblica lasciati marcire da ARTE e non assegnati, che si dovrebbero ristrutturare per dare una risposta sia alle interminabili liste di attesa degli aventi diritto, che a situazioni di alloggio temporaneo come queste”.

“Ci si lamenta che i migranti vadano ad ingrossare le fila della malavita, reclutati dalle varie mafie italiane che ne fanno manovalanza delinquenziale, ma quali opportunità viene loro offerta se, non appena sbarcano sono già marchiati come fuorilegge da una legislazione perversa e fascista, se vengono rinchiusi come malfattori e costretti a vivere in clandestinità, se già da bambini vengono fatti vivere in una scatola al di fuori di un minimo di contesto sociale? Dato che il responsabile per la presa in carico dei minori non accompagnati è il Comune del luogo presso il quale il minore si trova, è doveroso che il sindaco o chi per lui si faccia carico oltre che di una sistemazione dignitosa, anche di condividere con la cittadinanza il progetto di accoglienza e formazione che è stato pensato per i ragazzi”.

“Infatti con l’informazione e il dialogo si arginerebbero prese di posizione animate da paura e pregiudizio che purtroppo spesso si presentano. E’ infatti palese che la sistemazione in container denota come già questo pregiudizio sia presente in chi per legge dovrebbe proteggere i minori. La mancanza di cura e rispetto avalla poi in una parte del quartiere lo scatenarsi di quelle indegne dinamiche oppositive che ben si conoscono. A questo proposito si vuole qui ricordare che il 10 ottobre Mimmo Lucano verrà processato per aver condotto a Riace un’esperienza di solidarietà e accoglienza diffusa che, invece di essere presa a modello, ha fatto arrestare, coperto di infamia e di accuse un uomo illuminato, peraltro elogiato dalla stampa mondiale per la propria opera”.

“Ecco cosa riescono a mettere in atto i governanti di questo paese preda del qualunquismo individualista con rigurgiti fascisti. Le associazioni e i movimenti del territorio che aderiscono a questo manifesto, oltre a denunciare tutto ciò che è stato qui esposto, pretendono che il Comune si muova non nell’arroganza del sindaco Bucci, ma in azioni dignitose nei confronti dei ragazzi e del quartiere e si dichiarano disponibili a collaborare all’individuazione e alla costruzione di modalità accoglienti adeguate, nello spirito fondante che le/li accomuna”.