Migrante ospite della tendopoli a Voltri si tuffa in mare e muore nonostante i tentativi di rianimarlo

Genova. Intorno alle 12 è scattato l’allarme a Voltri per un ragazzo, ospite della tendopoli nell’ex stabilimento Costaguta, tuffatosi in mare e non più rientrato.

Lo riporta la Croce bianca, che si sta occupando dell’accoglienza dei migranti. In questo momento nel centro sono presenti 60 ospiti.

Recuperato grazie all’intervento della Capitaneria di porto e dei sommozzatori dei vigili del fuoco (con in appoggio l’elicottero Drago), è stato ricondotto a riva. Purtroppo però è deceduto al termine delle manovre rianimatorie.

Si tratta di ragazzo di 24 anni originario del Burkina Faso.