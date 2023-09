Migliori bar d’Italia 2024 per il Gambero Rosso: nella top ten anche due genovesi

Genova. Ci sono due bar genovesi nella top ten dei migliori d’Italia secondo il Gambero Rosso. La celebre guida ha assegnato gli ambiti Tre Chicci e Tre Tazzine per l’edizione 2024 di “Bar d’Italia del Gambero Rosso”, 45 in totale, e nei primi dieci posti si piazzano due esercizi del capoluogo ligure.

I due bar si piazzano al sesto e al settimo posto: al sesto “Douce”, in piazza Matteotti, al settimo il “Murena Suite”, locale nato nel 1986 con sede in via XX Settembre.

Si tratta degli unici due bar liguri presenti nella classifica, e per “Douce” il riconoscimento è doppio. Il locale ha infatti ottenuto anche la stella, simbolo che segnala chi è riuscito a conseguire i Tre Chicchi e Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi. Quest’anno a tagliare il traguardo sono stati 18 bar, tra cui spicca appunto anche quello di piazza Matteotti.

La classifica integrale dei 10 migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso vede al decimo posto il “Bedussi” di Brescia, al nono il “Caffè Cavour 1880” a Bergamo Alta, uno dei Locali Storici d’Italia, all’ottavo “La Pasqualina” ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. Tocca poi ai due bar genovesi, mentre al quinto posto c’è “Zucca”, a Torino, e al quarto il “Caffè San Carlo”, sempre a Torino. Ai primi tre posti ci sono invece “Baratti&Milano” (Torino), “Converso” (Bra), e il “Caffè Nazionale” di Aosta, che ha ottenuto il primo posto.