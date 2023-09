Mieli di Liguria e Mieli dei parchi, al via la quarta edizione del concorso: come partecipare

Genova.

A.L.P.A. Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, annuncia la partenza della 4 ͣ Edizione del Concorso Mieli di Liguria™, per celebrare e promuovere l’eccellenza nella produzione di miele in Liguria. Questo evento è organizzato con l’obiettivo di riconoscere e premiare gli apicoltori e le apicoltrici che si distinguono per la loro dedizione alla qualità e all’autenticità del miele.

Il Concorso Mieli di Liguria™ è aperto a tutti gli apicoltori, sia professionisti sia in autoconsumo, che desiderano far conoscere il loro miele di alta qualità.

Il Concorso si propone di promuovere tra i produttori le migliori pratiche apistiche e di lavorazione in laboratorio e far conoscere ai consumatori la varietà e la qualità dei mieli prodotti in Liguria incentivando il consumo locale.

Quasi in contemporanea con la raccolta campioni del Concorso Mieli di Liguria™ si svolge anche quella del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria al quale si può partecipare solo se si hanno apiari registrati nei territori dei parchi regionali, mentre il Concorso Mieli di Liguria è aperto a chiunque abbia sede aziendale all’interno della regione o delle regioni limitrofe con apiari registrati in Liguria, purché in regola con l’Anagrafe Apistica.

Dettagli del Concorso:

Categorie di Miele: Le categorie di miele ammesse includono miele Millefiori, miele di Erica arborea, di Robinia (acacia), miele di Ailanto, di Castagno, Melata, Edera, Corbezzolo ed eventuali altre denominazioni uniflorali, non sono ammesse campionature con doppia denominazione (es: acacia/erica o castiglio). I mieli dovranno rispettare le caratteristiche chimico-fisiche indicate nel Regolamento, pena l’esclusione

Valutazione: Una giuria di almeno 3 iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele valuterà ogni campione in modo totalmente anonimo in base a criteri di rispondenza (colore, cristallizzazione, aromi, sapori) per i mieli uniflorali e di gradevolezza per i mieli millefiori. Saranno anche effettuate analisi di laboratorio per verificare i valori chimico-fisici. Ogni campione in gara riceverà le analisi di laboratorio e una scheda riassuntiva con il punteggio e le eventuali note sui difetti o imperfezioni riscontrate.

Gli appuntamenti: la raccolta dei campioni (da spedire o consegnare a mano come indicato nel Regolamento) durerà fino al 14 Ottobre, le analisi organolettiche delle giurie di esperti e le analisi di laboratorio saranno effettuate nel mese di Novembre, la Premiazione si svolgerà il 21 Gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni sul regolamento, l’iscrizione e le edizioni precedenti, visitate il nostro sito web all’indirizzo https://www.concorsomielidiliguria.it/ .

Informazioni sull’Associazione Organizzatrice:

A.L.P.A. Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, è la maggiore Associazione Apistica Ligure, fornisce formazione, informazione e assistenza tecnica agli apicoltori, si occupa di promozione del miele e di didattica nelle scuole con progetti di educazione ambientale ed eventi. Promuovere il miele locale tra i consumatori e far conoscere agli operatori del settore le migliori tecniche di raccolta e lavorazione del miele ci ha spinti nel 2020 a istituire il Concorso Mieli di Liguria, nelle 3 edizioni precedenti sono stati valutati un totale di 321 campioni di miele.