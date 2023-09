Liguria. La depressione atlantica di chiaro stampo autunnale è destinata ad approfondirsi nelle prossime ore attivando flussi umidi a tratti perturbati anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: molto nuvoloso fin dal mattino su tutti i settori, piovaschi o scrosci già possibili lungo l’appennino occidentale e a ridosso delle Alpi Liguri; nel corso del pomeriggio ulteriore intensificazione della nuvolosità con possibile arrivo di instabilità dal mare, fenomeni temporaleschi più probabili e organizzati in serata su genovesato.

Venti tesi da Sud-Est su Golfo di Genova e appennino centrale in rinforzo dal pomeriggio, possibili colpi di vento nelle situazioni instabili. Mare generalmente mosso su tutti i settori, mare vivo in aumento da sud su Golfo di Genova durante il pomeriggio. Temperature in aumento le minime, specie sulla costa, in calo le massime. Sulla costa minime tra 20° e 24°C, massime tra 24° e 26° C. Nell’entroterra minime tra 14° e 19°C, massime tra 18° e 24° C.

Giovedì 21 settembre durante la notte fino al mattino possibile instabilità sul settore centro-orientale della regione; in giornata variabile con parziali schiarite lato costa; nubi che rimangono invece concentrate sul genovesato interno con possibili rovesci, specie in serata. L’evoluzione è da confermare nel dettaglio. Vento moderato da Sud-Est su riviera di Levante, irregolare altrove. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 22 settembre tempo perturbato sul centro-levante della regione, possibili temporali di forte intensità (evoluzione da confermare).