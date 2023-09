Liguria. Anche nei prossimi giorni ci attendono condizioni di tempo variabile e a tratti instabile perché correnti umide sud-occidentali continueranno ad affluire verso la Liguria. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 17 settembre, in mattinata nuvolosità diffusa, anche se non mancheranno le prime schiarite sugli estremi della regione, mentre non si esclude qualche residuo fenomeno sul settore centrale. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento. Venti tra deboli e moderati da est/sud-est a levante, settentrionali altrove. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in generale rialzo: saranno comprese sulla costa tra 19 e 28 gradi, nell’interno tra 9 e 28.

Domani, lunedì 18 settembre, nuovo peggioramento delle condizioni meteo, già nel corso della mattinata nuvolosità in aumento con le prime precipitazioni sparse. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, rovesci o temporali diffusi, specie sul settore centro-orientale.

Nella giornata di martedì 19 settembre tra la notte e il mattino residui fenomeni a levante, asciutto con cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio stabile ed in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime in leggero aumento.