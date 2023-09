Liguria. Alta pressione in grande spolvero con zero termico che schizzerà nuovamente sopra i 5mila metri. Si avrà un rinforzo delle correnti da nord est indotte da un minimo depressionario sullo Ionio. Ecco le previsioni meteo del centro Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Lunedì 4 settembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con il transito di velature più spesse al mattino. Qualche nube bassa inizierà ad addossarsi ai rilievi interni a causa dell’arrivo di sostenuti venti di bora.

Venti: Moderati da nord, con rinforzi al mattino sul savonese. Temporanea rotazione da sud al pomeriggio. Mari: Poco mosso o stirato. Temperature: in generale aumento lungo la costa. Costa: minime +18°C/+24°C; massime +27°C/+31°C; entroterra: minime +8°C/+19°C; massime +22°C/+30°C.

Martedì 5 settembre

Nubi basse al mattino nelle aree interne del centro ponente ma con tendenza a schiarite con il passare delle ore. Soleggiato altrove.

Venti: Moderati forti settentrionali, possibili rinforzi tra Genova e Savona, con raffiche fino 50km/h. Mari: in prevalenza poco mosso. Temperature: in ulteriore lieve aumento con minime che sulla costa non scenderanno sotto i 22/23°C.

Mercoledì 6 settembre

Qualche brandello di nube bassa al mattino sarà possibile in Val Bormida, passaggio di velature altrove. Tempo mite e pienamente estivo.