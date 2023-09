Genova. Pressione in aumento sull’Italia nei prossimi giorni. In Liguria tempo buono a parte un po’ di nubi locali e velature senza conseguenze, temperature in aumento.

Le previsioni dei meteorologi di Limet per oggi sono al mattino un po’ di nubi sui versanti padani ed a ponente, cielo sereno o velato altrove. Nel pomeriggio nubi sull’Appennino orientale senza fenomeni, per il resto cielo sereno o solcato da esili velature. Generale attenuazione della nuvolosità in serata con cielo ovunque sereno.

Venti: Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In aumento specie lungo le coste

costa: minime +19°C/+22°C ; massime +26°C/+29°C

entroterra: minime +11°C/+17°C ; massime +20°C/+24°C