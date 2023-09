Liguria. Anche l’inizio di questa settimana è ancora caratterizzato dall’anticiclone sulla Penisola ma da martedì correnti umide sud-occidentali determineranno un incremento della nuvolosità. Le previsioni per oggi e per i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 11 settembre, in mattinata prime velature in transito da ponente verso levante. Dal pomeriggio stratificazioni medio-alte maggiormente strutturate, sempre in un contesto soleggiato, non si esclude qualche nube più bassa lungo costa in serata. Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 17 e 29 gradi, nell’interno tra 6 e 30 gradi.

Domani, martedì 12 settembre, fin dal mattino stratificazioni medio-alte in transito; nel corso della giornata incremento di nuvolosità più bassa, specie tra Savonese, Genovesato e relativo entroterra (non si esclude qualche locale piovasco). Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie o in leggero rialzo, massime in lieve diminuzione.

Per mercoledì 13 settembre si prevede una mattinata con alternanza tra sole ed annuvolamenti. Tra il pomeriggio e la serata instabilità sparsa nelle zone interne, non si escludono locali fenomeni anche lungo la costa. Temperature stazionarie.