Genova. La retroguardia della perturbazione che ha determinato maltempo nelle ultime ore sulla Liguria, porterà alcuni rovesci o brevi temporali nella giornata di oggi, sabato. Domenica e lunedì soleggiato. Sono le previsioni del tempo per la Liguria del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 23 settembre, dopo una notte con nubi sparse sul settore appenninico centro-orientale con qualche isolato rovescio, l’instabilità tenderà ad aumentare tra il basso Piemonte e i versanti padani centro-occidentali con rischio di temporali o rovesci in estensione al Golfo di Genova tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio.

A seguire situazione in miglioramento con gli ultimi rovesci o brevi temporali nel pomeriggio tra il Tigullio e lo Spezzino, ma in via di attenuazione in serata. Sempre nel pomeriggio non si esclude qualche temporale anche sull’estremo Imperiese. Venti inizialmente moderati da sud-ovest con rinforzi sul Golfo, in rotazione a nord a partire dal settore centro-occidentale dal pomeriggio. Mare molto mosso o agitato, in calo dalla sera. Temperature in lieve diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 15 e 24 gradi, nell’interno tra 8 e 20.

Domani, domenica 24 settembre, soleggiato su tutta la regione a parte nubi sull’estremo levante al mattino, senza conseguenze. Venti moderati da nord su tutta la regione. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime in calo, massime in aumento specialmente sotto costa.

Anche lunedì 25 settembre avremo, secondo Limet, una giornata soleggiata ovunque in Liguria e con temperature in nuovo aumento.