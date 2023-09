Liguria. Il passaggio di una debole perturbazione a Nord dell’arco alpino attiva una risposta umida con conseguente intensificazione della nuvolosità e qualche blando fenomeno associato. Secondo il Limet (Associazione ligure di meteorologia) dopo una sveglia con nuvolosità diffusa, c’è qualche possibilità di piovaschi o brevi scrosci sul settore centrale in esaurimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio tempo tendenzialmente più stabile con parziali schiarite lato costa. In chiusura di giornata possibile instabilità in sconfinamento dal basso Piemonte diretta verso l’entroterra savonese.

Attenzione al vento di marino teso/forte durante la giornata sull’appennino centrale.

Mare poco mosso, tendente a mosso dalla sera sul Golfo di Genova.

Temperature in aumento le minime a fondovalle (tra +10 e +19° C) e sulla costa (tra +20° e +23° C). Stazionarie le massime (sulla costa tra +23° e +27° C, nell’interno tra +22° C e +26° C).

Domani, giovedì 14 settembre, durante la notte e al mattino nuvolosità compatta sul centro-Ponente con possibilità di qualche scroscio sul genovesato accompagnato da qualche tuono; nuvolosità irregolare sui restanti settore; in giornata stabile con parziali schiarite. Venti variabili o a regime di brezza. Mare generalmente poco mosso. Temperature in calo di qualche punto nelle zone interne.

Venerdì 15 settembre tempo stabile e soleggiato in giornata su tutti i settori, entro sera aumento della nuvolosità su estremo ponente con qualche debole precipitazione nell’interno.