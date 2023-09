Liguria. L’anticiclone si consolida ulteriormente sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo e anche sulla nostra regione ci attendono ancora giornate prettamente estive. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 28 settembre, tra la notte e il mattino transito di spesse stratificazioni medio-alte sull’intera regione ma senza piogge. Dalle ore centrali cielo in prevalenza sereno, fatta eccezione per qualche residua nube alta e sottile in passaggio.

Venti: tra la notte e la mattinata deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi sui crinali appenninici e sul settore centrale. Nel pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali sulla fascia costiera ai lati della regione, sempre da nord altrove. Mare da poco mosso a quasi calmo sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento sul settore centrale e relative zone interne, stabili o in lieve calo altrove: saranno comprese sulla costa tra 17 e 30 gradi, nell’interno tra 7 e 29.

Anche domani, venerdì 29 settembre, tra la notte ed il mattino qualche sottile velatura interesserà il levante, per il resto della giornata tempo stabile e soleggiato su tutta la regione.

E per sabato 30 settembre si prevede ancora una giornata in prevalenza soleggiata, da segnalare solamente il transito di qualche nube. Temperature stazionarie.