Liguria. Correnti umide di origine atlantica influenzeranno il tempo sulla Liguria, non solo oggi ma anche nei prossimi giorni con molte nubi e locali piovaschi alternati a schiarite. Le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 18 settembre, molte nubi già dalla mattinata con possibilità per dei brevi piovaschi o rovesci in corrispondenza degli annuvolamenti più consistenti specialmente lungo le coste. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno sul centro-levante regionale, mentre a ponente di Savona si apriranno anche delle schiarite. Venti moderati dai quadrati meridionali con dei rinforzi fino a teso al largo del golfo. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo dal pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 19 e 27 gradi, nell’interno tra 9 e 27.

Domani, martedì 19 settembre, variabilità sulla Liguria, con molte nubi sul centro-levante accompagnate da brevi piovaschi o rovesci in corrispondenza degli addensamenti più consistenti e più probabili in mattinata. Più soleggiato a ponente.

Per mercoledì 20 settembre si prevedono ancora degli addensamenti mattutini sul settore centrale della regione con possibilità per isolati e brevi piovaschi o rovesci. Più soleggiato altrove. Temperature stazionarie.