Liguria. Alta pressione ben salda sul comparto euromediterraneo centro-occidentale, prosegue la fase di tempo stabile e asciutto. Ecco le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Cielo sereno su tutta la regione, salvo temporanei addensamenti sul versante nord dell’Appennino tra la notte e il primo mattino. Passaggio di velature durante la giornata. Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare al mattino tra savonese e genovese e sull’Appennino orientale, crinali esposti. Mare generalmente mosso al largo, poco mosso/stirato sotto-costa. Temperature in lieve aumento le minime nell’interno e in quota. Sulla costa minime tra 18 e 22° C; massime tra 25 e 30° C; nell’entroterra minime tra 8° e 16°C, massime tra 21° e 26°C.

Giovedì 28 settembre velature diffuse in un contesto sempre soleggiato e stabile. Residui rinforzi di tramontana sul settore centrale, brezze altrove. Mare poco mosso. Temperature in ulteriore aumento sull’appennino, in calo sulla Riviera di Levante.

Venerdì 29 settembre in prevalenza sereno, giornata simil estiva, temperature superiore alla media del periodo.