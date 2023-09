Genova. Su tutta la regione avremo ancora una nuvolosità irregolare. Schiarite più ampie a ponente ed addensamenti più compatti sul centro-levante, dove non si escludono sporadici rovesci in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Migliora ovunque in serata.

Situazione: Ultimo giorno di instabilità latente sulla nostra regione. A partire da sabato pressione in aumento e tempo stabile e più caldo.

Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Mosso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

costa: minime +16°C/+20°C ; massime +24°C/+26°C

entroterra: minime +9°C/+15°C ; massime +16°C/+20°C