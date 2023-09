Mercato immobiliare: Genova è la città in cui gli affitti rendono di più

Genova. Genova è la città italiana in cui affittare una casa di proprietà rende di più. Lo certifica un recente studio che ha preso in esame i dati delle compravendite immobiliari realizzate per investimento nelle principali città dello Stivale, accertando come nel capoluogo ligure il rendimento sia del 6,4%, il più alto.

Il report dell’ufficio studio del gruppo Tecnocasa ha evidenziato che il 18,2 % delle compravendite immobiliari, nella seconda parte del 2022, è stato realizzato per investimento, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale era intorno al 16,5%.

L’inflazione ancora elevata, infatti, sta spingendo i risparmi sul mattone, che viene ancora considerato un ottimo impiego del capitale. Influisce anche il ritorno dei flussi turistici, che ha portato nuovamente alla ribalta gli acquisti di immobili da destinare a ricettività sia nelle città più attrattive sia nelle località turistiche.

L’analisi condotta prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali: per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane il rendimento si è attestato intorno al 5,1%, e quelle che spiccano per avere i rendimenti maggiori sono appunto Genova con il 6,4%, Palermo con il 6,3% e Verona con il 6,2%. A Genova nel 2022 sono state comprate e vendute 9.182 abitazioni residenziali, +3,3% rispetto al 2021.