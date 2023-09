Marcia Mare Monti di Arenzano, donna colta da malore: trasportata con l’elicottero al San Martino

Genova. Malore per una donna di 60 anni, genovese, oggi alla Mare Monti di Arenzano, marcia non competitiva alla scoperta dell’entroterra locale. La donna durante il percorso ha avvertito un malore, tanto che non riusciva più a proseguire.

Subito è stata soccorsa dal personale Smts (Soccorsi con mezzi e tecniche speciali) della Croce Rossa. Dalle segnalazioni di questi ultimi agli organizzatori della gara è partita la chiamata al 188 che ha attivato il Soccorso alpino e speleologico Liguria. I tecnici hanno raggiunto la donna e atteso che il malore passasse.

Non diminuendo il malessere (la donna avvertiva senso di svenimento non appena si alzava in piedi), è stato deciso di ingaggiare l’elisoccorso Grifo del 118 in quanto ci si trovava in una zona distante dalla strada. L’elicottero ha recuperato la donna, portandola per accertamenti al San Martino di Genova.