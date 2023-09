Marassi, piazzale Valery diventa per un giorno una piazza per gli studenti tra giochi e laboratori educativi

Genova. Piazzale Valery trasformato per un giorno in piazza scolastica, ovvero in uno spazio pedonale temporaneo per la sicurezza e l’autonomia dei bimbi nello spostamento casa-scuola, grazie a “PrendiAMOci il Piazzale”, l’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Montaldo, in collaborazione con il Comune di Genova – direzione Smart Mobility e con il supporto dell’associazione Ciclistica Marassi, in occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre).

Per tutta la mattina, piazzale Valery e il cortile della scuola primaria Anna Frank hanno ospitato giochi in bici e attività ludico-motorie per oltre 200 bimbi dell’IC Montaldo.

Coinvolte tutte le classi del plesso Anna Frank, dalla I alla V, in un progetto di temporanea pedonalizzazione e rigenerazione di uno spazio pubblico che, al posto di parcheggi per mezzi privati a motore, è stato animato da gimkane da percorrere in bicicletta, sotto gli occhi premurosi di insegnanti e volontari della Ciclistica Marassi che hanno insegnato ai bimbi ad andare in bici o a prendere maggiore confidenza con il mezzo a due ruote.

Insieme a piazzale Valery, anche il cortile del plesso Anna Frank si è trasformato in un parco giochi: rubabandiera, corsa con i sacchi, staffetta e un gioco a squadre di lanci di pezzi di stoffa le attività svolte insieme ai bambini che, divertendosi, hanno capito l’importanza del movimento e dello sport per il miglioramento della propria salute, oltre alla possibilità di concepire diversamente uno spazio pubblico usandolo per finalità sociali, culturali, ludico-motorie.

Alle attività hanno partecipato anche gli alunni del Polo RES (Risorse Educative Speciali).

«Attraverso la direzione Smart Mobility stiamo portando avanti un ottimo lavoro con le scuole che, in occasione della European Mobility Week e per tutto l’anno, progettano e realizzano eventi che promuovono una visione più sostenibile della mobilità – dichiara l’assessore comunale a mobilità integrata e ambiente Matteo Campora – Parlare di mobilità scolastica vuol dire parlare di pedibus, bicibus e percorsi più sicuri per i bimbi, i genitori e le famiglie nel tragitto casa-scuola, come nel caso della nuova pista ciclabile della Valbisagno inaugurata mercoledì con gli alunni dell’IC Molassana e Prato. Grazie all’IC Montaldo e alla ciclistica Marassi, piazzale Valery è diventato per un giorno una piazza scolastica: un’ottima sperimentazione che vogliamo portare avanti per costruire, in collaborazione con tutte le realtà del territorio, quartieri più a misura di persona e, soprattutto, di bambino».

«Siamo molto orgogliose di questa piccola grande conquista. Non è scontato ottenere l’apertura di un piazzale alle bambine e ai bambini, quando normalmente viene utilizzato come parcheggio, in una società in cui le auto occupano ancora troppo spazio – spiegano Valeria Colusso e Claudia Celentano, insegnanti e Mobility Manager dell’IC Montaldo – Invece siamo riuscite nell’impresa ed è doveroso ringraziare la ciclistica Marassi che ci hanno supportato in quest’attività. Speriamo che l’iniziativa si propaghi tra le altre scuole genovesi, per diffondere l’idea che la città dovrebbe essere prima di tutto delle cittadine e dei cittadini di domani».

L’IC Montaldo è tra le scuole cittadine più attive sul fronte della mobilità scolastica. Oltre alla temporanea pedonalizzazione di piazzale Valery, facente parte del programma degli eventi genovesi della European Mobility Week 2023, l’IC Montaldo inaugurerà prossimamente anche la sua terza linea di pedibus in aggiunta alle due già esistenti che, l’anno scorso, si attivavano due volte a settimana.