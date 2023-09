L’ondata di maltempo ha riempito (a metà) i laghi: 4 milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto al 2022

Genova. E’ stata – ed è tutt’ora – una estate particolarmente calda, ma Genova non ha sofferto la sete, al contrario di molti altri territori del paese e della stessa Liguria. Anzi: l’ultima ondata di maltempo ha fatto un bel pieno d’acqua agli invasi artificiali genovesi, più ricchi oggi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A dirlo sono i dati forniti a Genova 24 da Iren, l’azienda controllata anche dal Comune di Genova che gestisce l’approvvigionamento idrico di tutta l’area metropolitana genovese. Secondo le misurazioni fatte lo scorso 5 settembre, infatti, sono 4,7 i milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A dieci giorni dall’ultima intensa ondata di maltempo, è il lago del Brugneto ad aver registrato la maggior crescita, con una mole d’acqua presente nel bacino pari a 15 milioni di metri cubi d’acqua, vale a ire 3.2 milioni in più rispetto agli 11,8 dell’anno scorso su una capienza di 25 milioni. Bene anche il Val Noci, che ha recuperato un po’ di livello, arrivando a superare il milione di metri cubi d’acqua su una capacità totale di circa 3,3 milioni. L’anno scorso, in questo periodo dell’anno, l’acqua arrivava a fatica ai 500 mila metri cubi. In totale le riserve idriche dei nostri invasi, oggi, ammontano a 23,7 milioni di metri cubi, contro i 18,9 del 2022.

Una cifra che vale il 59% della capacità totale calcolata a circa 40 milioni di metri cubi. Un dato considerato quindi buono rispetto alla periodo dell’anno in cui ci troviamo, con la stagione delle piogge alle porte. A giugno i nostri invasi contavano 29.4 milioni, vale a dire quindi una ‘serbatoio’ pieno al 75%. Un dato inferiore rispetto all’anno scorso, quando a inizio giugno i milioni di metri cubi d’acqua raccolta erano 30.7, vale a dire 1.3 in più. In questi ultimi giorni quindi, il recupero e il sorpasso rispetto ad un 2022 da record.