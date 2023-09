Maltempo, grandine e burrasca su Genova: allagamenti dal ponente alla Foce

Genova. “Breve ma intenso”, come si dice. Una perturbazione in passaggio sulla Liguria ha portato anche a Genova, nella tarda mattinata di sabato 23 settembre, una serie di rovesci e grandinate con colpi di vento e di conseguenza disagi per il traffico. E non solo. Il maltempo, non atteso di questa portata – ma già le previsioni di Limet parlavano stamani di possibile instabilità residua – è arrivato all’improvviso. Non erano state diramate allerte meteo di alcun genere da parte di Arpal.

Da ponente a levante a Genova diversi quartieri hanno registrato vere e proprie cascate d’acqua e grandine dal cielo con alcuni allagamenti di sottopassi – ad esempio in zona Foce, quello tra corso Torino e corso Sardegna o in Val Bisagno tra via Bobbio e via Piacenza – e di fondi e cantine.

Disagi anche nel quartiere di San Fruttuoso: nel complicato incrocio tra piazza Giusti e corso Sardegna i semafori sono andati in tilt.

Sempre in mattinata, a causa del maltempo, il comitato di regata della Millevele, su indicazione della capitaneria di porto, ha deciso di fermare e annullare la manifestazione che, iniziata alle 11, avrebbe visto competere decine di imbarcazioni anche di non professionisti.

Sorpresi dal fortunale anche i visitatori e gli operatori del Salone Nautico internazionale. In tanti hanno cercato riparo sotto i tendoni e al chiuso con l’acqua e la burrasca che sferzava gli stand.

Il maltempo, che ha imperversato anche in Val Bisagno, ha rallentato temporaneamente i lavori per la per la messa in sicurezza della frana di via Trossarelli, a Struppa, dove ci sono circa 300 persone isolate: l’accesso alle loro abitazioni è possibile soltanto a piedi attraverso le creuze della zona. I lavori per sgomberare la strada potrebbero durare tutto il weekend.

Nel pomeriggio, e poi ancora di più nella giornata di domani, le previsioni meteo parlano di un deciso miglioramento con il ritorno del sole su tutta la Liguria.