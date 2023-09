Maltempo a Genova, ancora pioggia, grandine e colpi di vento: fermata la Millevele

Genova. Avrebbe dovuto migliorare, il meteo, secondo le previsioni e probabilmente così sarà nel pomeriggio ma per ora non è così. In mattinata un nuovo fronte instabile si è spostato dal ponente verso il levante della Liguria e questo si è tradotto in grandinate, rovesci anche violenti, forti colpi di vento e trombe d’aria. Nessuna allerta meteo in corso.

Una situazione che non ha impedito alla Millevele Iren di prendere il via, come da programma, intorno alle 11. Oltre 200 le barche in mare tra Quinto e punta Chiappa, scafi di ogni genere e dimensione, con non pochi grattacapi per chi si trova al timone. Tuttavia intorno alle 12 la veleggiata è stata sospesa dal comitato di regata per disposizione della capitaneria per ovvi motivi di sicurezza.

La situazione più critica è quella che ha visto una grossa barca a vela rompere l’albero. Sul posto la capitaneria per i soccorsi. Non ci sono stati feriti. Anche lo scorso anno la veleggiata non era stata priva di problemi: un’imbarcazione era infatti affondata.

Già prima della sospensione tra i partecipanti c’era chi aveva preferito rientrare in porto. Il Libeccio sta lasciando il passo alla tramontana sta aumentando di minuto in minuto. I rilevatori dell’aeroporto di Genova alle 12 riportavano vento a 23 nodi con raffiche fino a 35.

In mare davanti a Genova si stanno portando avanti, non senza difficoltà, anche le operazioni di ricerca di un disperso in mare. Un uomo di circa 40 anni, straniero, si era tuffato ieri sera nella zona di Pieve Ligure con un amico. Guardia costiera e vigili del fuoco hanno individuato un primo cadavere.