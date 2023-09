Malore in casa per un bimbo di 4 anni: trasportato in codice rosso al Gaslini

Savona. Un problema di carattere neurologico per un bambino di 4 anni nel primo mattino di oggi a Spotorno. L’allarme è scattato intorno alle 7.00, quando i genitori, a seguito dell’improvviso malore in casa, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca spotornese e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari il piccolo è stato trasferito d’urgenza presso la piazzola dell’ospedale San Paolo di Savona e da lì con l’elisoccorso è stato poi trasportato all’ospedale Gaslini di Genova.

Secondo quanto appreso, il piccolo è rimasto sempre cosciente ma aveva difficoltà a muovere la parte sinistra del corpo. Stando alle prime informazioni sul caso clinico, il bimbo non sarebbe comunque in pericolo di vita: presso lo specializzato nosocomio genovese sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso.