Malato cronico trovato in ospedale con 87 dosi di cannabis, il giudice lo assolve: “E’ uso personale”

Genova. In uno dei numerosi ricoveri a cui è costretto da anni a causa di una pancreatite cronica molto dolorosa è stato trovato con 87 dosi di cannabis nel cassetto del letto d’ospedale. Ed è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi, a tre anni dai fatti, un 47enne genovese è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.

L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Del Deo, aveva spiegato ai militari dell’arma, intervenuti nel reparto dell’ospedale San Martino dove era ricoverato, che la marijuana lui la utilizzava da anni per lenire il dolore, “un antidolorifico per lui molto più efficace e meno dannoso dei medicinali tradizionali che fra l’altro non sempre riusciva a farsi somministrare in tempi brevi dal personale ospedaliero” spiega l’avvocato Del Deo. E le 87 dosi di cannabis corrispondono in realtà a poco più di 15 gr di sostanza stupefacente che l’uomo si era portato in ospedale non sapendo quanto sarebbe durato il ricovero.

Per il sostituto procuratore Luca Monteverde si trattava comunque di spaccio e il 47enne è finito a processo. Oggi è arrivata l’assoluzione. Solo tra 90 giorni, con il deposito delle motivazioni ,sarà possibile capire se il giudice tratterà in sentenza anche il tema della cannabis terapeutica, il cui utilizzo peraltro oggi è consentito per legge dietro prescrizione medica ospedaliera e con modalità prestabilite di somministrazione. Quel che è certo è che è la sentenza ha stabilito che non c’è stato alcun reato perché si trattava di uso personale.