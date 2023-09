Lutto nel giornalismo ligure, è mancato Giovanni Ciolina

Savona. Tristissimo risveglio questa mattina per il mondo del giornalismo ligure, e savonese in particolare. È infatti mancato a 63 anni Giovanni Ciolina, prestigiosa firma del Secolo XIX.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta poche ore fa, getta un velo di dolore sulla città della Torretta ma non solo, perché Giovanni era conosciuto e stimato anche fuori dalla sua Savona. Cronista di razza, una vita dietro la scrivania del quotidiano ligure fin dagli anni della sede in via Paleocapa, con incarichi di prestigio vista la sua bravura. Prima a Savona, poi a Genova e infine nuovamente a Savona, a raccontare di cronaca e di sport.

Sport di cui era anche un grande appassionato, sia di squadra, come il calcio (soprattutto il Savona) e la pallanuoto (era un tifoso della Rari Nantes), sia individuali come la podistica o il trail running. Era stato anche tra i portatori delle storiche casse della Processione del Venerdì Santo. Negli anni ’90 aveva fondato la rivista Saonensis. Se ne va un pezzo del giornalismo savonese, che mancherà tanto, fatto di contatto con la gente, di dialogo, per strada.

“Profondo cordoglio della portavoce del presidente Giovanni Toti Jessica Nicolini, della coordinatrice dell’Ufficio Stampa​ della Giunta Federica Costella e di tutti i giornalisti dell’Ufficio stesso per la scomparsa del giornalista de Il Secolo XIX Giovanni Ciolina, tra i più noti cronisti di giudiziaria, già responsabile della redazione savonese del quotidiano – scrive l’ufficio stampa di Regione Liguria in una nota stampa – Nel ricordare la grande professionalità di Ciolina, penna graffiante e appassionata, sempre puntuale e rispettosa dei principi del mestiere, collega attento alla crescita professionale dei giovani collaboratori, l’Ufficio Stampa e la portavoce si stringono attorno alla famiglia e ai colleghi del Decimonono in questo momento di dolore”.

“Giovanni è stato un cronista di razza, un collega generoso, uno spirito libero, preparato e passionale – si legge in una nota dell’Associazione ligure dei Giornalisti – Dalla cronaca sportiva a quella giudiziaria e poi alla direzione dell’edizione del Secolo XIX di Savona, Giovanni ha sempre avuto cura di tutelare l’autonomia della professione, la ricerca del vero e non delle verità comodamente apparecchiate dai potenti di turno. Schietto e polemico, Giovanni non è però mai venuto meno alla lealtà che consente di apprezzare e rendere utile anche il confronto più aspro. Alla moglie Francesca ed ai figli Lorenzo e Letizia, giungano le condoglianze dell’Associazione Ligure dei Giornalisti”.

“Con la scomparsa di Giovanni Ciolina perdiamo un grande amico e professionista, il senso di tristezza è grande – scrive in una nota Roberto Arboscello consigliere regionale del Partito Democratico – Mancheranno le sue telefonate e gli incontri veloci nel centro di Savona. Ha sempre usato la penna in modo puntuale e onesto, non hai mai fatto sconti a nessuno compresi gli amici, è sempre stato appassionato del suo lavoro. Oggi è il giorno del profondo cordoglio e dell’abbraccio ai suoi cari. Ciao Giò”.

Anche le compagne e i compagni della Cgil di Savona inviano le proprie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Decimonono per la perdita di Giovanni Ciolina. “Al dolore per la scomparsa dell’uomo si aggiunge la consapevolezza della perdita di un professionista sempre vicino ai problemi del territorio, del sociale, delle persone, soprattutto dei più bisognosi. Con Ciolina se ne va un giornalista leale e sincero, serio e rigoroso”, si legge nella nota.

L’intera redazione di IVG e Genova24 porge le proprie condoglianze alla famiglia di Giovanni e ai colleghi del Secolo XIX.