Lunedì al teatro Carlo Felice il seminario gratuito su semplificazione e sportello unico per le attività produttive

Genova. “Procedimento amministrativo, la legge 241/1990 e Suap: semplificazione, responsabilità e trasparenza”. È questo il titolo del seminario gratuito organizzato in collaborazione tra Comune di Genova e Camera di Commercio che si terrà lunedì 18 settembre al Teatro Carlo Felice, articolato in due sessioni, con relatore Simone Chiarelli, esperto di diritto pubblico e di formazione in vari ambiti del diritto amministrativo.

Alle 8.45 la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali: la sessione mattutina si articola in quattro panel su procedimento amministrativo, conferenza di servizi preliminare, istruttoria e decisoria (norme generali e casi concreti), Scia e la recente giurisprudenza sulla legge 241/1990.

Nel pomeriggio, il segretario e direttore generale del Comune di Genova Concetta Orlando e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia intervengono sul processo di semplificazione avviato e la riprogettazione in corso del Suap. “Il seminario ha il duplice obiettivo di portare avanti un percorso formativo per i dipendenti pubblici, di oggi e di domani, e per gli iscritti agli ordini professionali in un’ottica comune di semplificazione – spiega il direttore generale Orlando – come ha ricordato nella sua ultima visita a Genova il ministro Zangrillo, la Pubblica Amministrazione è al centro di un profondo processo di rinnovamento, che non può prescindere dalla formazione e dalla conoscenza dei processi amministrativi con cui la PA dialoga, quotidianamente, con i professionisti, le imprese e le rappresentanze datoriali”. “La Camera di Commercio – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – promuove tutti i processi di digitalizzazione e semplificazione che possano rendere più facile la vita delle imprese. Al seminario interverremo per presentare l’esperienza del SUAP, che condividiamo con il Comune di Genova e che rappresenta una buona pratica da proporre anche ai Comuni più piccoli”.

A chiudere la giornata, il panel di Chiarelli dedicato all’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite il portale di partecipazione (link: urly.it/3×451). Il seminario dà diritto a crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali (architetti, consulenti del lavoro, ingegneri, commercialisti, geometri).