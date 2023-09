Lucarda sbarca al Galata con la mostra “I venti del mare”, i volti e le storie di un secolo di bottega

Genova. Oltre un secolo di storia attraverso i volti e le esistenze di venti clienti, tra i 20 e gli 88 anni. “Gente di mare” quella che frequenta il negozio Lucarda, in Sottoripa, a Genova, fondato oltre 100 anni fa da Giuseppe Lucarda e portato avanti da quattro generazioni.

Oggi al timone c’è Michela Lucarda, insieme alla figlia Elena Scovazzi. Ed è proprio Elena, antropologa, insieme a Francesco Cevasco, giornalista, ad avere curato la mostra che sbarca al Galata Museo del Mare il prossimo 14 settembre, giorno dell’inaugurazione, e visitabile per tutti dal 15 al 28 settembre con il biglietto d’ingresso del museo.

La mostra legata al centenario di Lucarda si chiama “I Venti del Mare” ed è il “risultato di un anno di lavoro antropologico sul campo”, spiegano i curatori, aiutati a rendere le storie in immagini grazie all’opera di Ludovica Basso (Clorophilla Studio) e ai video di Nicolò Metti.

La mostra è, insomma, una collezione di storie di vita vissuta in mare raccontate da venti clienti di generazioni diverse, di età compresa tra i 20 e gli 88 anni, persone che sono entrati per acquistare le mitiche lucardine – le magliette a righe colorate – i capelli Camugin, i maglioni pidocchiera in lana ruvida o le bandane.

“Venti diari di bordo visivi raccolgono insieme foto, disegni e piccole confessioni che mettono in luce il particolare rapporto che ogni persona ha instaurato con il mare da una parte e con Lucarda dall’altra – raccontano gli organizzatori – e così anche i cambiamenti che hanno interessato il modo di navigare, il mondo della navigazione italiana, il porto di Genova, il centro storico e il negozio stesso negli ultimi 100 anni”.

Oltre alle storie di vita saranno visibili anche diverse riproduzioni di capi storici, un tempo realizzati dalla bottega per le principali compagnie di navigazione italiane attive fino alla fine del secolo scorso, capi iconici che hanno segnato la storia di “Genova alla marinara”.

E poi oggetti d’epoca e contenuti audiovisivi completeranno un percorso a ritroso nella storia della bottega, e racconteranno della nostra Genova e del mare, celebrandone la ricchezza e la diversità.

INFO UTILI

L’inaugurazione della mostra è fissata il 14 settembre 2023 alle 17 (ingresso libero). La mostra sarà visitabile dal 15 al 28 settembre 2023, con il biglietto d’ingresso del Galata Museo del Mare, a Calata de Mari 1.