A un mese e mezzo dall’ingresso nella Rems di villa Caterina Luca Delfino ha incontrato il suo avvocato: “E’ tranquillo e gli operatori sono contenti”

Genova. Procede bene l’inserimento di Luca Delfino nella Rems di Villa Caterina a Pra’. L’arrivo del killer, che ha terminato il 28 luglio di scontare la condanna a 16 anni e 8 mesi per l’omicidio della ex fidanzata Antonella Multari, aveva suscitato molto clamore mediatico e preoccupazione da parte degli abitanti del quartiere che avevano sollevato il problema generale della convivenza con la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dove sono ospitate persone condannate per reati anche molto gravi ma ritenute seminferme di mente o totalmente incapaci di intendere e di volere.

L’avvocato Riccardo Lamonaca, difensore di Delfino, lo ha incontrato nei giorni scorsi: “Sta bene – racconta – è tranquillo e gli operatori sono molto contenti”. Delfino per una scelta precauzionale fatta dai medici della Rems è in una stanza da solo all’interno della struttura, e spesso mangia da solo in camera.

“Qualche volta sta cominciando a mangiare con gli altri – spiega ancora Lamonaca – ma la scelta non è stata fatta per Delfino bensì soprattutto per gli altri ospiti, alcuni dei quali hanno mostrato qualche insofferenza per il suo arrivo a causa del clamore mediatico suscitato dal suo arrivo e che in persone con evidenti problemi potrebbe ingenerare invidia e dissapori. Per questo è stato deciso un inserimento graduale”.

Delfino fa un po’ di sport nella palestra della struttura “e qualche passeggiata in giardino sempre accompagnato dagli operatori. Presto si iscriverà a un corso di ceramica attività per la quale ha mostrato interesse”. Non prende farmaci, “se non un blando stabilizzatore dell’umore. Abbiamo avuto un lungo colloquio e l’ho trovato consapevole e sereno”.

I famigliari ancora non sono andati a trovarlo ma solo per un problema burocratico: “Credevano fosse necessaria un’autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza ma ora la direttrice ha spiegato loro che è lei ad autorizzare e nel prossimo giorni andranno a trovarlo e anche di questo è molto contento”.