La Sampdoria Women continuerà a giocare in Serie A: il comunicato ufficiale della società

Genova. La Sampdoria Women continuerà a giocare in Serie A.

Dopo lo stop comunicato a luglio e la mobilitazione cittadina (e non solo) per salvare il calcio femminile su sponda blucerchiata, a mettere un punto finale alla vicenda è un comunicato ufficiale della società diramato in serata.

“L’U.C. Sampdoria comunica che continuerà il proprio impegno con la squadra Women e con l’intero settore femminile – si legge nel comunicato -. La proprietà ha mantenuto fede agli accordi presi con Federazione, istituzioni, atlete e tecnici”.

“Nonostante le difficoltà economiche legate al piano di ristrutturazione del club, si è ritenuto doveroso dare continuità a un progetto importante che continuerà a sostenere il calcio femminile a Genova e in Italia”, conclude la nota.