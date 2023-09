Liguria protagonista al festival “L’Italia delle Regioni”, dal 30 settembre al 3 ottobre a Torino

Genova. Liguria tra le protagoniste della seconda edizione del festival “L’Italia delle Regioni”, ideato e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre a Torino. Il tema centrale di quest’anno sarà quello delle infrastrutture nelle sue diverse articolazioni: dalla mobilità alla logistica, dall’energia all’ambiente, dalla sanità all’innovazione, dalle reti della conoscenza a quelle della ricerca.

Lunedì 2 ottobre, nella cornice di Palazzo Reale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il presidente Toti interverrà alla tavola rotonda ‘Le grandi infrastrutture motore del Paese’ (ore 12.25) insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e ai presidenti di Toscana, Eugenio Giani, Abruzzo, Marco Marsilio, Molise, Francesco Roberti, Calabria, Roberto Occhiuto, Valle d’Aosta, Renzo Testolin e Veneto, Luca Zaia.

“Questa iniziativa è un’importante occasione di cooperazione tra le Regioni e il governo per dar voce ai territori e promuoverne le eccellenze, guardando alle nuove scommesse dell’Italia – afferma il presidente Toti –. Il focus sulle infrastrutture fisiche e virtuali ci riguarda molto da vicino, grazie al grande lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Intendiamo quindi farci portavoce della necessità di ammodernamento delle nostre infrastrutture, per il benessere del tessuto sociale ed economico del Paese. Per la Liguria le infrastrutture sono strategiche non solo per la competitività dei nostri porti, a vantaggio delle imprese del Nord Ovest e di tutta Italia, ma anche per l’accessibilità turistica e la possibilità per le aziende di insediarsi sul nostro territorio. La Liguria è la regione con maggiori investimenti infrastrutturali per numero di abitanti in Italia, con moltissimi interventi di grande rilevanza per l’intero sistema infrastrutturale-logistico italiano ed europeo: pensiamo alla realizzazione del Terzo Valico e del Nodo ferroviario di Genova, alla Gronda autostradale e alla nuova diga foranea solo per citarne alcuni”.

Anche quest’anno si riuniranno cinque tavoli di lavoro dove, a partire dai risultati del rapporto Ipsos, i ministri dell’Esecutivo, le istituzioni regionali e i rappresentanti del mondo pubblico e privato si confronteranno su questioni cruciali quali lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio, il sostegno alle persone, l’attrazione dei talenti e l’internazionalizzazione delle imprese. L’obiettivo è sintetizzare una visione condivisa che possa essere raccolta dalla Conferenza delle Regioni per il futuro confronto con il Governo e il Parlamento. Per la Liguria parteciperà l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola (nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre). Martedì 3 ottobre sarà presente l’assessore allo Sport Simona Ferro.

VILLAGGIO DELLE REGIONI

In Piazza Castello verrà allestito da domani, sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre, il Villaggio delle Regioni: Regione Liguria sarà presente con il proprio stand promozionale, dedicato ai suoi Borghi tra i più Belli d’Italia e insigniti della Bandiera Arancione.

Nelle aree comuni, è prevista una serie di eventi, sviluppati dalle singole Regioni. Organizzati da Regione Liguria sono in programma uno spettacolo e degustazione di basilico genovese, olio della riviera ligure e vini DOP-IGP liguri a cura dei Consorzi di tutela e dell’Enoteca regionale (sabato 30 settembre alle 18) con la partecipazione del vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura e Promozione dei prodotti liguri Alessandro Piana e, domenica 1° ottobre alle 11.30, uno spettacolo musicale di rievocazione storica ‘Viaggio nel medioevo’ a cura del Gruppo di Finalborgo “Ssonagli di Tagatam”.

Domenica 1° ottobre alle 21.00 Regione Liguria parteciperà allo spettacolo in programma presso l’Auditorium RAI di Torino con l’esibizione di due musicisti del Carlo Felice, il soprano Marika Colasanto e il pianista Marco Zambelli.

Lunedì 2 ottobre lo stand sarà animato dalle ‘Bussole’ di Orientamenti che illustreranno attività e informazioni utili per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e conoscere le opportunità formative alla presenza anche del presidente Toti e dell’assessore Scajola (indicativamente 14-14.30).

Il programma completo dell’evento, ancora in aggiornamento, è disponibile al seguente link: https://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2023/Festival_Regioni_Piemonte/Programma%20Evento/Programma_Festival.pdf