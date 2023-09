Ligorna, pari all’esordio con la Vogherese. Mister Lunardon: “Grazie reazione in un campo difficile”

Genova. Finisce in pareggio (2-2) la prima giornata di campionato per il Ligorna di mister Lunardon, all’esordio sulla panchina biancazzurra in Serie D dopo la cavalcata dello scorso anno alla guida del Borgosesia. Allo stadio Parisi i biancazzurri hanno affrontato i padroni di casa della Vogherese di mister Mandola, di ritorno nella categoria a nove anni di distanza dalla sua ultima apparizione dopo la vittoria in Eccellenza.

LA CRONACA

Il Ligorna guida la manovra in avvio ma è la Vogherese a passare. Al 16’ traversone basso dalla sinistra per l’accorrente di Fracassini, libero di battere Corci dal cuore dell’area sulla destra. Al 22’ traversone di Fracassini da destra, con Minaj che prova in spaccata ma la difesa biancazzurra devia in angolo. Al 34’ corridoio pescato da Di Masi per Vultaggio, ma l’esterno si fa neutralizzare la conclusione. Un minuto dopo è Manno a impensierire Alio con una botta di collo destro, ma l’estremo difensore devia alla sua sinistra. Il Ligorna continua a spingere e al 42’ trova il pari: Di Masi affonda sulla sinistra, crossa in mezzo e Arcidiacono devia nella sua stessa porta. Ma non è finita qui: in pieno recupero Calabrò di collo pieno dal cuore dell’area supera Corci e regala il secondo vantaggio ai Rossoblù. Al 47’ è Manno a provarci con una botta di destro dal limite ma la palla termina di poco a lato. Finisce così il primo tempo sul risultato di 2-1.

Il secondo tempo si apre nel segno dell’equilibrio fino al 26’, quando è il Ligorna a trovare il pari. Colpo di testa di Di Masi dal cuore dell’area, abile a sfruttare un’indecisione difensiva avversaria. Goal provocato e goal realizzato per lui quest’oggi al Parisi. Il Ligorna prende il pallino del gioco in mano e prova a bucare la porta Vogherese. Al 35’ centra la traversa con un calcio piazzato, a colpire il legno è Manuzzi, ma il punteggio rimane sul pari. Il Ligorna prova ancora ad avere la meglio ma alla fine il risultato termina sul pari.

I COMMENTI

“È stata una partita molto rognosa, sapevamo che loro avrebbero dato tutto nei novanta minuti e così è stato – dichiara Manlio Di Masi, ala dei biancazzurri – Siamo stati bravi a recuperarla in tutte e due le occasioni, anche con un po’ di fortuna. Dispiace per i goal presi, potevamo forse evitarli entrambi ma quando non puoi vincere l’importante è non perdere. Di positivo mi porto a casa la voglia di recuperare due svantaggi. Di negativo forse non ci ha aiutato il campo quest’oggi, essendo noi una squadra che cerca giocare palla a terra. Ma ripeto, siamo stati bravi a riprenderla e ci portiamo questo punto a casa”

Questo invece le parole di mister Lunardon: “Sapevamo che venire a giocare qua non sarebbe stato per niente semplice: posto caldo, grande seguito, fondo di gioco non in perfette condizioni. Ma voglio sottolineare la prova dei ragazzi, che sono stati sul pezzo minuto dopo minuto, riuscendo ad agguantare il pareggio senza ottenere di più solo per due errori sicuramente evitabili. Di positivo mi porto a casa questa grande reazione. Sotto fuori casa su un campo difficile, questa cosa dobbiamo tenercela stretta perché tornerà buona. Dobbiamo migliorare individualmente e nelle letture difensive, in quanto non possiamo prendere goal da rimessa laterale. Qualcuno di noi, specialmente tra i più giovani, ha avuto il ‘benvenuto’ dalla categoria. Fa parte del gioco, la crescita passa anche da queste partite, che permettono di crescere e migliorare”.

TABELLINO

VOGHERESE vs LIGORNA 2-2 (2-1)

RETI: 15′ Fracassini, 42′ Arcidiacono (aut), 45′ Calabrò, 71′ Di Masi

VOGHERESE: Alio; Morra (67′ Trevisiol), Arcidiacono, Balesini; Fracassini, Occhipinti, Marchetti, Calabrò (67′ Giglio); Hoxha (57′ Silvestri), Minaj (92′ Barisone); Leveh (77′ Micheal). A disposizione: Tanzi, Zafferri, Ferrero, Sorgon. Mister: Mandola.

LIGORNA: Corci; Dellepiane, Scannapieco, Arbocò (62′ Tussellino); Tassotti, Botta (57′ Cattaneo), Squarzoni, Vultaggio (62′ Lurani); Manno (57′ Manuzzi), Gomes (67′ Miracoli), Di Masi. A disposizione: Di Vita, Gualtieri, Garbarino, Mangiaracina. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Sacco di Novara