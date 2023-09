Ligorna, pari ad occhiali con la Lavagnese. Mister Lunardon: “Ci è mancato solo il goal”

Genova. Termina in pareggio il derby ligure di Serie D tra il Ligorna e la Lavagnese. Biancazzurri sugli scudi nel primo tempo, capaci di creare occasioni da goal senza riuscire però a concretizzarle. Settimo punto in tre partite i ragazzi di mister Lunardon.

LA CRONACA

La prima occasione è di marca ligornina, con Di Masi che al 7′ entra in area sulla sinistra e scarica sul portiere, che però respinge. La Lavagnese risponde al 18′ con questa incornata di Lionetti su cross da sinistra, con Corci che si allunga e difende lo specchio della porta. Al 29′ cross pericolosissimo di Daniello dalla sinistra, Gomes prova a inserirsi ma la sfera termina di poco a lato alla sinistra di Ragher. Al 37′ è Garrone a concludere da fuori area ma Corci si fa trovare attento, mentre su angolo è Berardi a calciare al volo da angolo, ma la sfera termina alta. Grande occasione Ligorna a sei dalla fine del primo tempo: filtrante di Di Masi per Mangiaracina che tocca morbido ma la sfera interrompe la sua corsa sulla traversa, dando solo l’illusione del goal. Ancora Biancazzurri a quattro dal termine con il tiro di collo pieno di Tancredi, che però termina di poco fuori. Rispondono i Levantini con questa conclusione dalla sinistra, bloccata bene in due tempi da Corci. Si va a riposo così sullo 0-0.

Il secondo tempo si apre con la progressione prepotente di Gomes, il cui tiro dal limite viene però bloccato dal portiere. Al 52′ ancora progressione centrale, questa volta di Squarzoni, la cui rasoiata termina a lato. Al 68′ è Lombardi a creare apprensione con questo calcio di punizione dal limite, ma Corci blocca agilmente la conclusione centrale. Un giro di lancette più tardi è Mangiaracina a provarci con una conclusione dal limite, che però termina alta sopra la traversa. A quattro dal termine traversone dalla sinistra e questa volta è Miracoli e concludere, ma il suo colpo di testa dal cuore dell’area termina alto sopra la traversa. Questa è l’ultima occasione da goal. Un punto per parte tra Ligorna e Lavagnese in Serie D.

I COMMENTI

“È stata una partita molto tosta, abbiamo giocato bene. Solo negli ultimi venti metri ci è mancata la stoccata finale ed è un peccato perché secondo me potevamo portare a casa i tre punti – dichiara Paolo Scannapieco, difensore biancazzurro – Fino ad adesso è un buon bilancio, sul campo abbiamo fatto otto punti e dobbiamo guardare solo questo. Certo, c’è tanto da migliorare, però settimana dopo settimana andremo sempre più forte”.

“È stata una partita difficile da affrontare contro una squadra che va forte, messa bene in campo e ordinata – le parole di Andrea Bacigalupo, centrocampista biancazzurro -. Lo sapevamo e l’abbiamo affrontata nel modo giusto, facendo secondo me un’ottima partita. Ci è mancato solo il goal ma salviamo la prestazione, speriamo di fare i tre punti la prossima. Di positivo ci portiamo a casa la forza del gruppo e la prestazione, in quanto li abbiamo tenuti nella loro area di rigore, soprattutto il primo tempo ma anche il secondo per parecchi minuti. Siamo contenti di questo ma, come dicevo prima, finché non la butti dentro la partita finisce 0-0. Dobbiamo migliorare sicuramente in zona goal ma siamo comunque soddisfatti”.

Questo il commento di mister Lunardon: “È mancato solo il goal, alla terza partita in sette giorni. Nonostante questo tour de force si è fatta una partita molto importante dal punto di vista fisico, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto una buonissima gara, peccato per gli ultimi venti metri. Dobbiamo migliorare quello, dobbiamo stare più tranquilli nella gestione della palla in certe situazioni. Però nel complesso bisogna essere soddisfatti. Ho percepito un po’ di amarezza tra i ragazzi e questo è un bel segnale. Voglio che stiano più tranquilli, che continuino a lavorare come stanno facendo perché questa è la strada giusta. Hanno grande determinazione e voglia di fare bene ma devono stare più tranquilli. L’ho già detto dopo la sfida contro il Gozzano, perché questa squadra ha grande qualità tecniche e morali. La tranquillità durante la gara e la mente lucida può solo far sì che la squadra migliori sempre di più”.

TABELLINO

LIGORNA vs LAVAGNESE 0-0 (0-0)

LIGORNA: Corci, Spina, Squarzoni (50′ Manuzzi), Scannapieco, Bacigalupo (82′ Botta), Di Masi (76′ Manno), Tussellino, Daniello (69′ Miracoli), Mangiaracina (76′ Tassotti), Tancredi, Gomes. A disposizione: Di Vita, Rimondo, Dellepiane, Vultaggio. Mister: Lunardon.

LAVAGNESE: Ragher, Kruhs (52′ Sanguinetti), Vannucci, Avellino, Berardi, Romanengo, Suarato, Lionetti, Righetti, Lombardi, Garrone. A disposizione: Adornato, Vianson, Soplantai, Magonara, Mazzino, Longinotti, Omoregbe, Sanguinetti, Tampu. Mister: Ruvo.

ARBITRO: Saffiotti di Como