Ligorna-Lavagnese, mister Lunardon: “Sarà una partita aperta, dovremo tenere i ritmi alti”

Genova. Primo derby stagionale in campionato per il Ligorna di mister Lunardon. Domenica arriva a Genova la Lavagnese, tornata in Serie D dall’Eccellenza proprio al termine della passata stagione.

I biancoazzurri arrivano da due vittorie consecutive (contro Gozzano e Bra), mentre i bianconeri dalla la sconfitta contro il Città di Varese e il pari contro l’Alba.

“Incontriamo una squadra con ottime individualità, aggressiva e che propone un bel gioco con tante cose interessanti – commenta mister Lunardon – Sarà una partita aperta in cui dovremo essere bravi a tenere i ritmi alti. Loro per caratteristiche fisiche lo faranno. È la terza partita in sette giorni e la tenuta mentale e fisica sarà importante”.