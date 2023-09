Il liceo classico Mazzini compie 90 anni: ecco gli appuntamenti per festeggiare il compleanno

Genova. Sabato 16 settembre 2023 il Liceo Classico G. Mazzini compie novant’anni: fu istituito nel 1933 a Sampierdarena per rispondere, al tempo stesso, alla diffusione del liceo previsto dalla riforma Gentile del 1923 e alle esigenze di crescita del territorio del Ponente nella Grande Genova creata nel 1926.

Nei decenni successivi dalle sedi precarie di Piazza Monastero e di Villa Serra Doria Masnata in via Cantore, il Mazzini si è spostato nel 1967 nel nuovo edificio di via Reti dopo che era stata aperta, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la succursale nella Villa Doria Centurione, spalancata su Piazza Bonavino a Pegli. Va sottolineato poi che dall’anno scolastico 2010-11 è attiva la nuova succursale di Liceo Linguistico in via Giotto a Sestri Ponente.

Nei suoi 90 anni di storia, il liceo è stato un punto di riferimento in particolare (ma non esclusivamente) del Ponente genovese, contribuendo alla sua crescita culturale e divenendo reale fattore di mobilità sociale, soprattutto tra gli anni settanta e novanta del Novecento, nel momento di maggiore sviluppo demografico. Ne è testimonianza la viva gratitudine e l’affetto di moltissimi ex alunni che spesso hanno intrapreso strade professionali ricche di riconoscimenti o percorsi specifici espressione di talenti originali.

L’associazione Mazzini Alumni offre il suo contributo di collaborazione, di confronto e di ricchezza umana e professionale tipica degli ex alunni con alcune iniziative per ricordare la vita e la cultura che hanno attraversato questi novant’anni.

Giovedì 28 settembre dalle ore 15:30 alle 19:00 si svolgerà un evento dedicato dai suoi ex alunni ad Adriano Guerrini, in occasione del centenario dalla nascita, nella Sala Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria a Palazzo Ducale. Testimonianze, letture e commenti alla sua opera e alla sua poesia coinvolgeranno Francesco De Nicola, Ferdinando Fasce, Stefano Verdino, Alessandro Clavarino e tanti altri amici del Mazzini.

Dal 22 al 24 novembre presso il Centro Civico di Sampierdarena si svolgerà una mostra di foto e ricordi dei novant’anni del Liceo visti dai suoi ex. Un’occasione per incontrarsi e scambiarsi memorie ed esperienze. Un’esposizione in progress che chiederà a tutti di collaborare ad arricchire e integrare i contenuti con nuove immagini e documenti.

E sabato 25 novembre, sempre a Sampierdarena si svolgerà l’incontro rivolto a tutti gli ex alunni: un momento per ritrovarsi insieme e brindare ai favolosi novant’anni di questo liceo genovese, ormai ricco di storia, ma sempre pronto ad accogliere le sfide delle giovani generazioni.