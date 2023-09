Serie A. Oudin sfonda le difese del Genoa: vince il Lecce

LECCE 1 (83′ Oudin) vs GENOA 0



96′ Non c’è più tempo: il Genoa perde a Lecce per un gol preso nel finale di tempo. Un pareggio sarebbe stato un risultato molto prezioso per i rossoblù ma la bella rete del neo entrato Oudin ha sentenziato gli uomini di Gilardino che tornano a Genova a mani vuote. Prossimo appuntamento al Luigi Ferraris per il turno infrasettimanale contro la Roma.

92′ Troppo alto il tentativo balistico di Malinovskyi su punizione. Manca sempre meno alla fine.

90′ L’arbitro ha segnalato 6 minuti di recupero.

89′ Sabelli e Gudmundsson per Malinovskyi e Puscas nel Genoa.

86′ D’Aversa punta al contenimento: dentro Blin per Kristovic.

83′ Oudin! Lecce in vantaggio con un grandissimo tiro da fuori del nuovo entrato. Deviazione di Friendup.

82′ Dragusin intercetta di testa un pallone nella mischia da calcio piazzato: pallone sopra la traversa.

78′ Strefezza ci prova da lontano: alto. Escono Kaba e proprio Strefezza per Sansone e Piccoli. Lecce molto avanzato con queste due sostituzioni.

75′ Ekuban ed Hefti per Badelj e Retegui, queste le mosse di Gilardino.

73′ Chiusura fondamentale in scivolata di Vasquez in piena area di rigore su Almqvist.

70′ Grande falcata di Gudmundson che si fa tutto il campo contro sei uomini. Tiro verso la porta per lui che finisce fuori, a suo supporto non c’era nessuno.

67′ Baricentro basso per il Genoa che fatica ad uscire e rimane compatto a difesa del pareggio.

65′ Scatenato Almqvist che manda fuori di pochissimo un altro tentativo da fuori area.

64′ Martinez para su Almqvist dopo un bel dialogo sulla corsia laterale di destra. Lecce che spinge.

61′ Prima Almqvist manca il pallone in area e poi Kristovic effettua una bella rovesciata: fuori non di molto, molto ispirato l’attaccante.

60′ Due cambi anche per il Lecce: fuori Rafia e Gallo per Oudin e Dorgu.

59′ Ammonito Almqvist.

58′ Falcone in due tempi sulla conclusione dal limite di Badelj che evita la capitolazione sulla ribattuta.

57′ Gudmundson mette in mezzo un buon pallone in un’area dove si crea una piccola mischia ma nessuno ne approfitta. Inizia a farsi vedere l’islandese.

50′ Almqvist riceve dalla sinistra, stoppa e calcia: pallone vicino ad insaccarsi, nessuna deviazione segnalata. Genoa ancora contratto nella propria metà campo.

47′ Primo squillo nella ripresa per i locali con Rafia che calcia

Gilardino effettua, infatti, la prima sostituzione del match: dentro Vasquez per De Winter già ammonito.

Secondo tempo

45’+1′ Non c’è più tempo: il Genoa mantiene la parità in questa prima frazione di gioco. Per ora è un Lecce superiore ma sarà Gilardino a provare a svoltare la situazione con eventuali cambi alla ripresa.

45′ Si giocherà ancora per un minuto.

44′ Combinazione tra Retegui e Gudmundson con quest’ultimo che sbaglia il controllo palla verso la porta. Finalmente si intravede l’asse tra i due attaccanti.

42′ Gestione in fase di non possesso comunque buona da parte del Genoa. Dopo un piccolo periodo di sbandament è stata ripristinata la calma.

37′ Il colpo di testa di Kristovic dà l’illusione del gol ma la sfera finisce di poco a lato. Momento di grandissima difficoltà per il Genoa, ora Gilardino mette la squadra con il 4-4-1, si attendono ulteriori mosse.

36′ Genoa in dieci! Secondo giallo per Martin che non riflette e interviene fallosamente su Almqvist. Grossa ingenuità.

32′ Ed eccolo l’islandese servito in velocità che va verso la porta. Touba lo ferma in corner, sarebbe stata una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio. Da corner Bani colpisce di testa ma il pallone va alto sopra la traversa.

30′ Sabelli mette in mezzo dalla destra ma c’è solo Retegui in area di rigore. Falcone ha così vita facile nella presa della sfera. Gudmundson, fino ad ora, è assente.

28′ Lancio lungo di Strootman per Retegui che però è troppo lungo e finisce tra le mani di Falcone.

26′ Genoa che fa fatica a portare palla agli attaccanti ma che si sta facendo più vedere nella metà campo leccese. Ma ancora nessun tiro in porta in quasi mezz’ora di gioco.

23′ Tiro ancora di Krstovic, che stavolta finisce fuori. Attaccante molto ispirato in questi ultimi minuti.

22′ Cross molto bello di Gallo per Krstovic che non trova la porta di testa da ottima posizione. Questa è la prima vera grande occasione della partita.

18′ Gilardino chiede più movimento ai centrocampisti. Serve crearsi spazi per provare l’offensiva.

13′ Comincia a farsi vedere il Genoa in fase di possesso, una novità in questi primi minuti di gioco.

10′ Rossoblù in totale confusione in questi primi dieci minuti di gioco, soprattutto a centrocampo. Regalati diversi possessi ai locali con una facilità disarmante.

8 Altra ammonizione per il Genoa, questa volta per Martin che ostacola la corsa di Almqvist. Nervoso Gilardino in panchina, un cartellino assolutamente evitabile.

6′ Strefezza passa su De Winter che poi lo strattona per fermarlo. Giusto giallo per lui, sebbene anche il giocatore giallorosso stesse compiendo la stessa irregolarità.

3′ Genoa attendista in questa primissima fase di gioco. La squadra leccese, infatti, è partita forte e sta prendendo confidenza con la metà campo genoana.

1′ Almqvist riceve palla dopo il recupero difensivo giallorosso e la porta a gran velocità. Cross in mezzo che però non trova nessun impatto verso la porta.

Dopo il minuto di raccoglimento per la recentissima scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ecco arrivare il fischio d’inizio di Rapuano: si parte!

Primo tempo

Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Blin, Burnete, Samek, Piccoli.

Genoa: Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Martin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Haps.

Arbitro: Rapuano.

Assistenti: Del Giovane-Niedda.

IV uomo: Sacchi.

VAR: Di Martino.

AVAR: Longo.

Lecce. Ancora presto per parlare di obiettivi, ma nel Genoa esiste l’ambizione di fare il meglio possibile trovando una piena consapevolezza nei propri mezzi. Sabato scorso contro il Napoli campione d’Italia che, in fin dei conti, ha portato qualche rammarico per via del doppio vantaggio recuperato dai partenopei. Questa sera contro il Lecce di D’Aversa è un’altra partita dura ma dove i rossoblù dovranno provare a portare qualcosa a casa. Gilardino conferma la stessa formazione di settimana scorsa: un 4-4-2 con Retegui e Gudmundsson a lavorare insieme in avanti. Premiato anche il buon impatto avuto da Sabelli.