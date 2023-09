Lecce-Genoa: arbitraggio affidato a Antonio Rapuano, al Var Di Martino

Genova. Antonio Rapuano, arbitro della sezione di Rimini, è stato designato per dirigere la sfida tra Lecce e Genoa in programma venerdì 22 settembre (ore 20,45) al “Via del Mare”.

Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dai guardalinee Stefano Del Monte di Albano Laziale e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto uomo Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var ci sarà Antonio Di Martino (sezione di Teramo) e all’Avar Salvatore Longo (sezione di Paola).

Solo due i precedenti tra Rapuano e il Genoa, in cui i rossoblù hanno sempre fatto punti conquistando una vittoria e un pareggio. L’ultimo match risale al 19 ottobre 2020, quando il Grifone ha affrontato in casa il Perugia per i sedicesimi di Coppa Italia vincendo 3 a 2.

Sei invece le partite del Lecce dirette dal fischietto romagnolo, ma nessuna in Serie A. In queste occasioni la squadra pugliese ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio è stato in B, nella stagione 2012-22, nella trasferta di Parma: la partita terminò a reti inviolate.