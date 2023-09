Lavori Pnrr in scuole e asili, Lodi (Azione): “Servono cronoprogrammi precisi”

Genova. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, la consigliera comunale Cristina Lodi di Azione, capogruppo di Gruppo Misto, torna a esprimersi sulla situazione dei lavori che coinvolgono asili, scuole materne dell’infanzia e scuole statali di ogni ordine e grado.

“Con grande sorpresa e molta preoccupazione, l’ordine del giorno presentato da me oggi in Consiglio Comunale in cui chiedevo la convocazione urgente delle commissioni sulla situazione dei lavori del Pnrr negli asili d’infanzia e nelle scuole materne comunali è stato bocciato dalla maggioranza, che evidentemente ha altre priorità – dichiara la consigliera Lodi – La preoccupazione è tanta perché le bambine e i bambini genovesi giovedì scorso hanno iniziato la scuola senza sapere cosa riserva loro il futuro e l’anno scolastico è iniziato senza avere notizie chiare e aggiornamenti sulla messa in sicurezza degli edifici e su un cronoprogramma dei lavori”.

“Rispetto al Pnrr vista la quantità degli edifici coinvolti nel nostro Comune e la complessità dello scenario, ritengo sia più che mai necessaria la presenza di cronoprogrammi precisi, partecipati e trasparenti, considerata anche la presenza di situazioni complesse come quella dell’IC di Molassana che non è stata mai portata in commissione, come già chiesto a marzo 2023”, continua.

“I genitori, le bambine e i bambini sono stati già troppo tempo nell’incertezza. Continuerò a chiedere la convocazione delle commissioni consiliari sui lavori che coinvolgono l’IC di Molassana, sui lavori del Pnrr che coinvolgono asili d’infanzia, scuole materne dell’infanzia, sui lavori che coinvolgono le scuole statali di ogni ordine e grado e sulla situazione di avvio del nuovo anno scolastico con tutti i disservizi”, conclude Lodi.