Laura Repetto ha illustrato alla Giornata Ufficiale d’Italia alla Fiera di Marsiglia le “Buone pratiche” avviate a Genova

Genova. Si è svolta con successo la visita istituzionale della delegazione genovese a Marsiglia, guidata per Città Metropolitana dalla consigliera Laura Repetto e per il Comune dal Consigliere Vincenzo Falcone, per rafforzare i legami di cooperazione tra con il Dipartimento delle Bocche del Rodano.

Tra gli appuntamenti più importanti, la partecipazione alla Giornata Ufficiale d’Italia alla Fiera di Marsiglia, dove è stato inaugurato il Padiglione Italia, dedicato alle eccellenze del nostro Paese.

Presenti nella struttura dedicata alle produzioni italiana d’eccellenza due importanti realtà imprenditoriali del territorio della Città Metropolitana di Genova, ospitate in spazi dedicati: lo stand del Consorzio del basilico genovese d.o.p, l’olio riviera ligure dop e i vini dell’enoteca regionale della Liguria e l’area riservata alle specialità dolciarie dell’antico forno di Montebruno “Da Carlo”.

Molto seguito il laboratorio “emozionale” di pesto al mortaio con due attori del Teatro del Piccione ad animare lo stand.

La presenza alla fiera di Marsiglia è un’opportunità per sviluppare e far crescere i rapporti commerciali con il Sud della Francia, creata da Città Metropolitana di Genova in sinergia con la Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia.

La consigliera Laura Repetto, nel suo intervento alla inaugurazione della Giornata Ufficiale d’Italia, ha portato i saluti delle istituzioni genovesi e ha sottolineato l’importanza di valorizzare le opportunità di scambio e di sviluppo tra le due realtà territoriali, che condividono sfide e progetti comuni in ambito economico, culturale, sociale e ambientale.

Dopo l’inaugurazione sotto l’egida del Consolato Generale d’Italia, la consigliera Repetto incontrando i rappresentanti istituzionali francesi e i rappresentanti della Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia ha ricordato che l’accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e Département des Bouches-du-Rhône è appena stato rinnovato, ed offrirà nuove opportunità per continuare il percorso iniziato nel 2017 e per esplorare nuove iniziative.

“Per esempio – ha aggiunto la consigliera delegata rappresentante di Città Metropolitana di Genova – vorremmo condividere con voi le buone pratiche che abbiamo avviato Genova sullo sviluppo economico sostenibile. È operativo un progetto di transizione verso l’economia sostenibile per la valorizzazione del territorio, finanziato con dieci milioni di euro dal ministero del made in Italy. Attraverso questa misura sosterremo i progetti degli enti locali ma anche 27 idee progettuali di imprenditori che si cimenteranno in nuove iniziative per promuovere il turismo sostenibile, per migliorare le risorse naturali e per valorizzare la nostra cultura“.

Sul fronte della coprogettazione sul tema della mobilità giovanile, Laura Repetto, in conclusione del suo intervento, rivolgendosi ad Anne Rudisuhli consigliera di dipartimento delegata agli Affari europei, ha ricordato il recentissimo incontro a Genova in Città Metropolitana per realizzare nuove iniziative dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori: “Abbiamo idee nuove che ci stanno a cuore e abbiamo già cominciato a confrontarci su quali linee seguire per coinvolgere il maggior numero di giovani su valori comuni fondanti“.