L’associazione “Il Leccio” presenta le sue attività: “22 anni di cultura, impegno civile e passione”

Genova. L’Associazione “Il Leccio” si appresta ad iniziare il suo nuovo anno di attività, confermando il suo impegno costante a favore del territorio e della cultura. Con 22 anni di storia alle spalle, l’associazione si è proposta come stimolo all’aggregazione delle persone sul territorio, promuovendo una miriade di iniziative sociali e culturali, che spaziano in tutti gli ambiti dell’arte e dell’impegno civile.

“Il Leccio ha tratto forza e vitalità dai suoi iscritti, trovando in loro l’energia e il dinamismo necessari per mettere in atto ogni progetto – si legge nel comunicato diffuso questa mattina – Una forza trainante che ha permesso all’associazione di mobilitare risorse e mezzi per realizzare laboratori e attività culturali di vario genere. L’impegno civile non manca, essendo attivi in occasioni significative come la festa della Liberazione e la giornata contro la violenza sulle donne”

“Un particolare plauso va alla collaborazione consolidata con l’istituto scolastico di Staglieno. Attraverso questa sinergia, l’Associazione Il Leccio ha promosso numerose iniziative, tra cui operazioni di pulizia e riqualificazione degli spazi esterni alla scuola, instaurando un legame profondo con il mondo della formazione e dei giovani. Da anni sono attivi patti di collaborazione con il Municipio IV, per manutenzione aree verdi e per gestione del “Laboratorio di Quartiere”, a sottolineare l’impegno civico del Leccio”

I volontari che condividono competenze, capacità, conoscenze e tempo sono il valore aggiunto dell’associazione. Essi rendono possibile una ricca offerta di laboratori artistici: dalla pittura all’informatica, dalla musica al merletto. Inoltre si occupano anche di volontariato ambientale. Sono loro l’anima pulsante dell’associazione, l’essenza che rende ogni iniziativa unica e speciale.

“Tutti sono cordialmente invitati alla presentazione delle attività per il 2023/2024, in programma “Venerdì 29 Settembre 2023 alle ore 17.00 presso la Sala Punto d’Incontro Coop Liguria – Valbisagno”. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’associazione, i suoi progetti e soprattutto le persone che rendono tutto ciò possibile”.

Qua il calendario completo con tutte le attività