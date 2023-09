Lanza del Vasto, Usb lancia la mobilitazione: “Martedì 19 manifestazione dei lavoratori”

Genova. “Lavoratori senza stipendio e senza certezza rispetto al pagamento delle mensilità e delle rate di 13ma ancora dovute; incertezza totale sul futuro e scarsa chiarezza sulle trattative che sarebbero in corso con altre realtà cooperative o imprenditoriali per dare uno sbocco alla crisi in cui si dibatte la cooperativa Lanza del Vasto ormai da molti mesi”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa di Usb Genova, che torna sulla questione della cooperativa Lanza del Vasto: “Nel frattempo la situazione dei servizi gestiti dalla cooperativa è al limite del collasso e solo lo spirito di abnegazione e la serietà professionale dei lavoratori permette di garantire all’utenza i servizi. Questo il quadro drammatico emerso nell’incontro tenutosi nei giorni scorsi in Prefettura nell’ambito delle procedure di raffreddamento avviate da Usb Lavoro Privato. Un quadro reso ancor più fosco dall’approssimarsi della udienza fissata per il prossimo 20 Settembre a seguito del deposito di istanza di fallimento”

“Di fronte questo scenario e ad una dirigenza della cooperativa che in tutti questi mesi non ha ammesso responsabilità, non ha saputo dare risposte chiare sull’origine della crisi né indicare vie d’uscita ed oggi non chiarisce quali trattative siano in corso e su quali basi, lo sciopero diventa inevitabile. Usb chiamerà alla mobilitazione i lavoratori di Lanza del Vasto MARTEDI 19 SETTEMBRE: una mobilitazione che porterà di nuovo la crisi della cooperativa all’attenzione delle istituzioni, Regione Liguria in primis. Considerato che si tratta di servizi pubblici essenziali, finanziati con fondi pubblici , è gravissimo ed inaccettabile che le istituzioni fino ad oggi non siano intervenute con forza e determinazione per fermare questo scempio, che dimostra una volta di più la fragilità degli appalti e del settore dei servizi sociali e sociosanitari”.

“I servizi hanno retto fino ad oggi – conclude la nota – solo grazie alle lavoratrici e ai lavoratori di Lanza del Vasto . A questi lavoratori , giustamente esasperati , vanno date risposte e soluzioni. Martedi 19 Settembre andremo a sollecitarle”