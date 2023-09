Lanza del Vasto, la protesta dei lavoratori in Regione: “Da mesi senza stipendio, è un dramma”

Genova. Da mesi senza stipendio e sull’orlo del precipizio. I lavoratori della cooperativa Lanza del Vasto sono tornati a protestare davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere un intervento deciso delle istituzioni in una vicenda che mette a rischio l’occupazione ma anche servizi pubblici essenziali. Una nuova giornata di sciopero che arriva alla vigilia della prima udienza di fronte al tribunale fallimentare.

“La situazione è disastrosa – esordisce Maurizio Rimassa, segretario regionale della Usb -. Il dato più drammatico è quello degli stipendi: i lavoratori hanno preso un acconto del 40% del mese di giugno, poi non è arrivato più nulla. I servizi sono al collasso e soprattutto le prospettive sono nebulose e incerte. Le istituzioni finora hanno avuto un atteggiamento molto negligente, ricordiamo che si tratta di servizi pubblici essenziali, finanziati con fondi pubblici: accoglienza migranti, minori, anziani, Rsa, servizi socio-sanitari su tutto il territorio metropolitano di Genova. Bisognava intervenire con ben altra mediazione. Oggi sollecitiamo per l’ennesima volta un intervento della Regione che è stata quasi totalmente latitante”.

I lavoratori coinvolti erano circa 500 a fine 2022, ma oggi si sono dimezzati: tanti sono fuggiti altrove, mentre chi è rimasto si trova a operare in condizioni proibitive: “Chiaramente, in una situazione così catastrofica, chi ha potuto ha trovato un’alternativa. Immaginate questo che ripercussioni ha sul servizio”, ribadisce Rimassa.

“Da tempo stiamo denunciando una situazione drammatica anche dal punto di vista dell’utenza – aggiunge Martina De Lorenzi della Fp Cgil Liguria -. Le retribuzioni hanno continui ritardi. Abbiamo una situazione gravissima dal punto di vista logistico, ci sono strutture senza personale. E non ci sono nemmeno le forniture di materiale per un’assistenza adeguata. Abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire per salvaguardare tutti i lavoratori e per garantire l’assistenza”.

Una delegazione di sindacalisti e lavoratori ha incontrato i capigruppo a margine della seduta del Consiglio regionale mentre fuori dall’edificio è stato esposto uno striscione con la scritta “Noi a salvare la Lanza, voi col Maserati in vacanza“. All’incontro erano presenti anche gli assessori Gratarola e Sartori. L’assessore al lavoro ha comunicato che giovedì prossimo avrà un incontro con i vertici della cooperativa ai quali chiederà spiegazioni rispetto alla vertenza. Una soluzione alla vicenda potrebbe essere trovata nella disponibilità di alcune cooperative del territorio che hanno manifestato un possibile interesse all’attività di Lanza del Vasto.