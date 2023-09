Giornata Nazionale Sla, a Genova la Lanterna e piazza De Ferrari si illuminano di verde

Genova. Sono oltre 160 le famiglie che in Liguria lottano contro la Sla, malattia neurodegenerativa che provoca una paralisi progressiva dei muscoli volontari per cui, a oggi, non esiste ancora una cura definitiva. E sabato 16 settembre, in occasione della 16esima edizione della Giornata Nazionale Sla, 11 monumenti liguri saranno illuminati di verde per sensibilizzare la popolazione su questa patologia. Tra questi anche la Lanterna, simbolo di Genova, e la fontana di piazza De Ferrari.

Le celebrazioni di “Coloriamo l’Italia di verde” partiranno sabato 16 al tramonto grazie al patrocinio di Anci. Illuminazione a zero impatto energetico, con veline o gelatine colorate applicate sulle luci principali dei monumenti italiani, per un appuntamento consolidato che rappresenta la testimonianza di resilienza e determinazione delle famiglie che lottano con la malattia. Oltre al complesso monumentale della Lanterna e alla fontana di piazza De Ferrari si illumineranno di verde anche i palazzi comunali di La Spezia, Sarzana, Arcola, Sestri Levante, Savona e Dego, i monumenti di Lerici e Porto Venere e il palazzo di giustizia di Chiavari.

Domenica 17 settembre sarà invece possibile incontrare i volontari di Aisla, l’Associazione italiana sclerosi multipla, che quest’anno compie 40 anno, a Sanremo (Via Escoffier), Finale Ligure (Bar Ferrero di Via Garibaldi e Sestri Levante (Via XV Aprile). Considerate le previsioni metereologiche, anticipato a venerdì 15 settembre il banchetto di Chiavari (Via Martiri della Liberazione). I fondi raccolti saranno destinati proprio all’“Operazione Sollievo”, progetto storico di Aisla che mette in campo strumenti, servizi e aiuti concreti per il miglioramento della qualità della vita delle persone con sla e dei loro caregiver.

“La Sla ha un impatto profondo sulla vita di ogni famiglia coinvolta – spiega Anna Cecalupo, presidente della sezione Aisla Genova-La Spezia – Per questo ogni anno siamo felici di essere in piazza per far conoscere le attività ed i servizi che offriamo ai malati del territorio ligure”. Nata per ricordare il primo sit-in dei malati Sla in piazza Bocca della Verità a Roma, l’edizione 2023 della Giornata Nazionale Sla è un’occasione per promuovere iniziative solidali e rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socioassistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati.

Sostegno economico per garantire l’assistenza continua a domicilio, trasporto sicuro con i mezzi attrezzati, progetti di vacanze accessibili in tutta Italia e consulenza e supporto per pratiche burocratiche, legali e previdenziali sono tra i servizi più importanti erogati dall’associazione a sostegno delle famiglie che lottano contro la Sla. Non solo, grazie all’impegno di volontari, professionisti e medici, Aisla ha creato sul territorio ligure una comunità solida in cui tutti possono trovare sostegno e informazioni cruciali.