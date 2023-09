Lagaccio, il nubifragio mette ko il parco della Gavoglio: frane e camminamenti fuori uso

Genova. Inaugurato nell’autunno scorso, studiato dai progettisti in modo tale da sopportare gli eventi meteo estremi, il parco di Valletta Cinque Santi, la parte superiore del parco della Gavoglio, forse avrebbe avuto problemi ben maggiori di quelli registrati dopo il nubifragio di sabato 26 e domenica 27 agosto.

Ma alcune immagini del “giorno dopo” aprono alcuni interrogativi riguardo alle modalità di realizzazione. Il parco, che collega il Lagaccio a via Napoli attraverso una rampa a serpentina e vari giardini terrazzati, è stato atteso da anni dalla cittadinanza e pensato anche in collaborazione con le associazioni, con un percorso condiviso.

Oggi si presenta – aperto comunque al pubblico – con i camminamenti in terra pressata fortemente dissestati, come se l’acqua avesse scavato facilmente piccoli crateri e si fosse inserita sotto alla soletta, sollevandola in più punti.

Danneggiato anche l’ascensore che porta alla scuola Mario Mazza. Sullo stesso versante, quello in effetti con maggiore presenza di cemento, si sono staccati anche alcuni smottamenti e fango e massi sono finiti sul parco al di sotto e sulle scalette, rompendo le reti di protezioni in più punti.

Il progetto architettonico è stato firmato dallo studio Land, Milano, dell’architetto Andreas Kipar, specializzato in giardini ad alta sostenibilità ambientale. Nei giorni dell’inaugurazione era stato presentato così dal vicesindaco: “Le soluzioni adottate e una progettazione strategica del verde urbano, aumentano la capacità di resilienza di quest’area, grazie a scelte ecologiche, sostenibili e inclusive, che permettono di affrontare in maggiore sicurezza gli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico”.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle frane e dei camminamenti, a oggi essa è limitata al posizione di un paio di cartelli di attenzione. Dal municipio Centro Est sono state inviate le segnalazioni al Comune che, probabilmente, inizierà a fare le valutazioni del caso la prossima settimana.

Non si tratta dell’unico strascico dell’ondata di maltempo tra Oregina e Lagaccio, anzi. La criticità maggiore al momento sembra essere la verifica di agibilità del parcheggio sotto ponte Don Acciai, anch’esso inaugurato di recente, a luglio.

Tra i danni riscontrati a Oregina anche il crollo di un muro sotto il campo da calcio in zona Belvedere e lo smottamento che ha interrotto via Sapri.

Tornando al parco della Gavoglio, i residenti auspicano che i lavori di ripristino e bonifica possano avvenire in tempi brevi anche per una questione di sicurezza. Fortunatamente, infatti, l’area verde, dove si trovano anche alcuni campi sportivi, è altamente frequentata, segno che si tratta di un parco di cui davvero, i quartieri di Lagaccio e Oregina, e soprattutto la popolazione più giovane, avevano bisogno.

Sullo sfondo resta l’amarezza sul completamento del recupero del parco della Gavoglio. Presto sarà realizzato l’asilo nido comunale all’interno della “casa del parco”, e questa è una buona notizia, ma 4 lotti su 5 non hanno ancora né progetto specifico né finanziamento a quasi 10 anni dall’avvio dell’iter.