Ladri d’appartamento provano a nascondersi tra gli abiti dell’armadio: arrestati

Genova. Sopresi dai poliziotti delle Volanti a rubare in un appartamento in via Sturla, a Genova, hanno cercato di nascondersi tra gli abiti di un armadio: in due sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso.

Lo riporta l’Ansa. Il fatto è accaduto la scorsa notte dopo che alcuni vicini di casa hanno udito rumori arrivare dall’abitazione che sapevano in quel momento disabitata ed hanno chiamato il 112.

Gli agenti hanno circondato il palazzo, mentre altri hanno provato ad entrate, senza riuscirci e dall’interno nessuno apriva. Così hanno chiamato i vigili del fuoco. Una volta nell’appartamento i poliziotti hanno sorpreso i due ladri: hanno 34 e 37 anni, avevano arnesi da scasso e calze alle mani per non lasciare impronte.