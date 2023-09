La Sampdoria Primavera vince a Bologna con un super Tantalocchi

Bologna. L’arma del contropiede è da sempre un ‘atout’ micidiale. A voglia partire dal basso, quando si riesce a far volare un giocatore, a briglia sciolta sulla fascia, con un altro che lo affianca al centro, pronto a mettere in rete il suo traversone, il gioco è fatto e la Primavera blucerchiata, oggi lo ha fatto due volte…

La prima all’8°, quando il bisontino Polli si è involato sulla destra, per crossare in mezzo un perfetto assist per l’accorrente Alesi, capace di piazzare alle spalle del portiere felsineo la palla dello 0-1 esterno, dopo che i bolognesi avevano a lungo pressato i doriani nella loro metà campo e la seconda volta è arrivata al 93°, quando il Bologna era alla disperata ricerca del gol vittoria (aveva nel frattempo pareggiato nel corso del match), che invece è stato il Doria a trovare, con un altro veloce contropiede del subentrato Porcu, che – a sua volta – ha tagliato una veloce palla al centro, per l’appoggio in rete del 1-2 da parte di Chilafi.

Negli altri minuti intercorsi, tra le due azioni da manuale, si è comunque visto una bella partita, in gran parte padroneggiata da un Bologna, che annovera davvero ottimi giocatori, quali ad esempio il difensore italo senegalese Saer Diop (è stato lui a pareggiare su rigore) e l’ala destra francese Christ Mukelenge (originario della Rep. del Congo).

Fatto sta che a Bologna, la Primavera di Sassarini, nella terza partita del Campionato Primavera 1, ha ottenuto, contro il team di mister Vigiani (e sotto la direzione dell’arbitro Peletti di Crema, assistito da Robilotta di Sala Consilina e Aletta di Avellino) tre punti che daranno molta autostima al giovane gruppo di recente formazione.

Prima di parlarvi ancora del match, riportiamo il tabellini:

Bologna (4-3-1-2): Bagnolini; Mercier, Svoboda, Diop, Baroncioni; Mukelenge (66° Hodzic), Rosetti, Bynoe, Menegazzo (76° Ravaglioli); Byar, Mangiameli (86° Tonin). A disposizione Pessina, Happonen, Carretti, Schiavoni, Lai, Nesi.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Porzi, Buyla, Costantino, Langella (54′ Porcu); Uberti (54° Conti), Valisena (46° D’Amore), Chilafi; Ovalle (54′ Dacourt), Polli, Alesi.

A disposizione: Gentile, Ventre, Devic, Kasza, Pozzato, Meloni, Thiago Gomes, Meloni.

I principali momenti di cronaca hanno visto, ad esempio al 16°, Menegazzo scheggiare la traversa con un imperioso stacco di testa, su un corner perfettamente calciato dall’insidioso Mukelenge.

Poi, è pur vero che al 27°, il francese Kévin Mercier ha salvato lo 0-2, deviando in corner ed impedendo così ad Ovalle Santos di appoggiare una facile palla in rete, ma al 31°, Tantalocchi è stato decisivo con una grande parata, su una deviazione di testa da due passi.

Pericolo scampato, ma solo per poco, perché un minuto dopo, un incrocio di gambe fra Costantino e Mangiameli, ha indotto l’arbitro a fischiare un penalty, che Diop non si è fratto pregare per trasformare, nonostante il gran volo di Tantalocchi, che è risuscito a toccare la palla, ma non a deviarla oltre il palo alla sua destra.

Che Tantalocchi sia un portiere che diventerà professionista lo sanno tutti, tanto che Elia, al 45° ha compiuto un’altra super parata, anche se risultata poi inutile, causa un fuorigioco segnalato dall’assistente dell’arbitro.

Si riprende con Tantalocchi ancora protagonista con una doppia parata: la prima respingendo un destro di Mukelenge e la seconda addirittura paragonabile a quelle del giovane Pagliuca (per i riflessi da gatto), con una deviazione sul palo di una velenifera palla calciata in bicicletta dal centrocampista franco marocchino Naim Byar.

Una decina di minuti sotto pressione, hanno indotto Sassarini ad un indovinato triplice cambio… fuori Langella, Ovalle ed Uberti, dentro Porcu, Dacourt e Conti.

I neo entrati hanno subito dimostrato che il mister ci ha visto giusto, perché al 60° il francesino ex Nizza (figlio d’arte) è stato atterrato in area, vedendosi non dare un rigore solare, tanto da abbagliare la vista dell’arbitro che lo ha negato!

Sono passati due minuti e con un’azione di sfondamento sulla destra (come prima descritto per i due goal blucerchiati), Conti è riescito addirittura ad entrare in area, ma anziché appoggiare la sfera al liberissimo Polli, l’ha incrociata (fuori) sul secondo palo.

L’uscita di Mukelenge (sostituito comunque da un Demirel Hodzic, un bel centrocampista svedese di origini kosovare), ha un po’ intiepidito la verve felsinea (Sassarini aveva peraltro bagnato le polveri di Mukelenge, inserendo Porcu), ma in ogni caso, al 72°, il Bologna ha sfiorato la rete che gli avrebbe dato il vantaggio, ma la perfetta punizione di Diop, dal limite area, ha solo sfiorato il palo, superando rasoterra una doppia barriera, che evidentemente Tantalocchi aveva piazzato magistralmente.

Sulla spinta di tale emozione, il Bologna ha spinto sull’acceleratore, se non che, all’ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi di un corner passivo per la Samp, con tutti i rossoblù nell’area del Doria, un lungo rinvio ha visto l’ariete bolzanino Polli, spizzare la palla sulla fascia per il veloce Porcu, che con un filtrante ha spianato la strada a Chilafi, freddissimo nel gonfiare la rete avversaria e a far esplodere l’entusiasmo doriano.

Tre punti d’ora ed un monumento da fare a Tantalocchi.

Note di merito, comunque, a tutta la squadra, che ha dimostrato saldezza difensiva, in particolare nel neo arrivato spagnolo, di origini della Guinea Equatoriale, Hugo Buyla Sam (in prestito dall’Atalanta), che – viste la prestanza fisica e la garra – potrebbe alla lunga andare ad aiutare, in prima squadra, gli altri giovani Ghilardi, González e Lötjönen.