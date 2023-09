La Sampdoria Primavera batte lo Spezia (3-1) in Coppa Italia  

Genova. Al “3 Campanili” di Bogliasco, in un match unico, decisivo per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, la Sampdoria Primavera di David Sassarini ha superato lo Spezia di mister di Giuseppe Vecchio, con un perentorio 3-1, ottenuto in rimonta, dopo un primo tempo in cui gli aquilotti si erano portati in vantaggio, con una rete del difensore Vannucci.

Nella ripresa, complici anche i cambi effettuati nell’intervallo, i blucerchiati hanno ribaltato il risultato con i goal del macedone Chilafi (al 55°), di Ntanda (al 72°) e di Alesi (al 93′).

La Samp ha così conquistato il passaggio ai sedicesimi, dove si troverà come avversario il Milan, che a sua volta ha superato il turno a spese dell’Entella.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Ventre (da 46° Porzi), Buyla (46° Pellizzaro), Lotjonen, Langella; Uberti (80° Pozzato),, Valisena, Dacourt (46° Alesi); Chilafi, Gomes, Ovalle Santos (46° Ntanda).

In panchina: Gentile, Porcu, Conti, Polli, Djalti, Devic.

Spezia (4-4-2): Mascardi; Manfrone, Vannucci (65° Benvenuto), Piazza, Monteverde; Loffredo, Garzia (57° Suatoni), Bordin, Garibotto (30° Campana); Di Giorgio (65° Bertoncini), Lachowicz (57° Maurelli). In panchina: Mosti, Attuoni, Martera.