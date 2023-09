La protesta del Ponente, in piazza anche il Pd: “Dialogo con il territorio, non a Singapore”

Genova. Il Pd di Genova sarà in piazza sabato 30 settembre al fianco dei cittadini del ponente che chiedono nuovamente alle istituzioni un confronto democratico sulle grandi trasformazioni.

“Le grandi opere e le servitù che esse comportano sui territori andrebbero discusse nelle aule delle istituzioni, e in quelle stesse sedi i cittadini dovrebbero poter essere ascoltati, anche quando in dissenso verso le scelte intraprese da chi amministra. Sarebbe l’applicazione del concetto di democrazia, ma Toti e Bucci non sembrano conoscerne il significato e il valore”, si legge in una nota dei Dem.

“Mentre l’attuale amministrazione sostiene – anche con proposte prive di ogni senso – di liberare la Genova a levante della Lanterna di ogni attività non legata al turismo, per il Ponente – in cui da decenni risiedono le più impattanti servitù dell’intera città di Genova – sembra prospettarsi un altro waterfront, privo di ogni prospettiva di rigenerazione urbana e sociale”, prosegue il comunicato.

“Serve invece portare a compimento progetti di riqualificazione urbana immaginati e non ancora realizzati, attualizzandoli e migliorandoli con le cittadine e i cittadini, con l’idea di porre un punto definitivo all’idea che possa esistere uno sviluppo “novecentesco” esclusivamente finalizzato all’interesse di pochi”, sottolinea la compagine formata da Pd Genova, gruppo Pd in Comune a Genova, il Pd municipio VII Ponente e il gruppo del Pd in municipio.

“In assenza di un Piano Regolatore Portuale, con un miliardo di euro pubblici che saranno destinanti allo sviluppo del Bacino di Sampierdarena per il quale nessuno ad oggi conosce i conseguenti progetti portuali e urbanistici, suona surreale parlare di espansione del Porto di Pra’. Forse può essere argomento di interesse a Singapore, ma l’interesse dei cittadini genovesi non può essere merce di scambio a bordopista di un Gran Premio di Formula Uno” concludono i dem.