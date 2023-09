La protesta contro il rigassificatore arriva a Genova: il 25 settembre manifestazione sotto la Regione

Genova. Dopo le manifestazioni andate in scena a Savona e in riviera, sbarca anche a Genova la protesta contro il ricollocamento del rigassificatore davanti a Vado Ligure, a 2,9km dalla costa. L’appuntamento lanciato dai comitato è per lunedì 25 settembre, alle 10 sotto il palazzo di Regione Liguria, in piazza De Ferrari, nel giorno in cui è prevista la seduta del Consiglio regionale sul progetto.

“A Vado Ligure ci sono già aziende a rischio di incidente rilevante”, si legge nella locandina dell’evento. Nel manifesto spiegano ancora una volta le motivazioni del No: “E’ un’opera pericolosa, è contro la transizione ecologica, danneggia l’ecosistema marino ed è contro la vocazione turistica della Liguria”.

Anche gli industriali savonesi, come altre categorie, hanno iniziato a prendere le distanze dal progetto e chiesto di allontanare la nave dalla costa. Diverse le preoccupazioni manifestate dai cittadini contrari: dalla vicinanza alle spiagge, alle possibili limitazioni e ai timori per l’impatto sull’ambiente marino. Durante una diretta Facebook la scorsa settimana, Toti ha risposto ad alcuni dei dubbi sollevati nelle ultime settimane e ha rassicurato che “non avrà impatto sulla flora e sulla fauna ma poi sarà la Via che valuterà”. Il commissario ha chiarito che le eventuali aree di interdizione saranno individuate dalla Capitaneria di Porto.

E’ la quinta manifestazione: segue quella di Vado (la prima), la “catena umana” da Albissola a Spotorno con 16mila partecipanti, quelle di martedì pomeriggio in piazza Sisto e di giovedì mattina davanti alla sede di Unione Industriali dove i manifestanti hanno accolto il commissario straordinario Toti con fischi e proteste.