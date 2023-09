La proposta di Fdi: “Guardie giurate gratis sui bus”. Ma l’opposizione blocca l’ordine del giorno

Genova. Nel Consiglio regionale della Liguria, nella seduta odierna, Fratelli d’Italia ha cercato di velocizzare l’iter procedurale per l’approvazione di un ordine del giorno per concedere il diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale alle guardie particolari giurate in divisa, a fronte di una copertura nelle disponibilità del bilancio regionale.

Si tratterebbe per la giunta regionale, di integrare la legge regionale 33/2013 che al momento prevede la gratuità del trasporto pubblico locale e regionale solo per gli operatori in divisa di forze armate, corpi di polizia e vigili del foco.

Il primo firmatario dell’ordine del giorno, il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Balleari, lo definisce “un provvedimento di buon senso, che incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico a beneficio delle tasche degli agenti, del traffico e della sicurezza di viaggiatori e conducenti. D’altronde, una Guardia Giurata in divisa è chiamata intervenire su un mezzo pubblico in caso di emergenza: la gratuità sarebbe un atto di riconoscenza e gratitudine”.

Nonostante i buoni propositi del documento, la minoranza ha ritenuto opportuno non firmarlo e rinviarlo alla discussione in aula che avverrà tra qualche mese, a seguito della calendarizzazione.

“Sono rammaricato: la minoranza avrebbe potuto dare un immediato segnale di vicinanza e rispetto nei confronti delle Guardie Giurate, agenti che andrebbero più tutelati ma evidentemente – prosegue Balleari – è più facile difendere i lavoratori solo a parole. Andremo avanti”.