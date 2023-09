La Pro Recco compie 110 anni: le festa in piazza per celebrare la squadra più titolata d’Europa

Recco. Sarà una festa della città ma non solo: il Comune di Recco invita i cittadini, venerdì 29 settembre alle ore 19 in piazza Nicoloso, alla serata speciale organizzata per celebrare la Pro Recco Waterpolo 1913, squadra più titolata d’Italia e d’Europa.

In occasione del 110mo anniversario della sua fondazione il club farà conoscere la nuova rosa per la stagione 2023-2024. “Sarà un’occasione unica per incontrare i campioni che hanno fatto la storia di questo sport e per condividere con loro la passione e l’orgoglio di rappresentare la nostra città. Presenti anche molti ex giocatori che hanno scritto la storia della Pro Recco.

>”Ringrazio il patron Gabriele Volpi e il presidente Maurizio Felugo per aver, anche quest’anno, formato una squadra di prim’ordine per poter competere al massimo dei livelli anche per la stagione 2023-2024” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.