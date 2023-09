La Liguria celebrerà la Giornata nazionale degli alpini, nell’opposizione non tutti sono d’accordo

Genova. La Liguria aderisce alle celebrazioni per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini il 26 gennaio di ogni anno. A sancirlo è un ordine del giorno presentato oggi in consiglio regionale da Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti, che impegna il presidente e la sua giunta a mettere in campo “tutte le azioni necessarie alla creazione di eventi collaterali e complementari alle celebrazioni nazionali”.

La Giornata nazionale della memoria e del sacrificio è stata istituita con una legge del 2022: la ricorrenza è quella della cruenta battaglia di Nikolajewka combattuta nel 1943 durante la Campagna di Russia e costata la vita a centinaia di italiani. Il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli, mentre i tre consiglieri della Lista Sansa e Gianni Pastorino di Linea Condivisa si sono astenuti.

Secondo Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista, “la data del 26 gennaio non è opportuna perché troppo vicina al Giorno della Memoria in cui si ricordano le vittime dell’olocausto”. Perplessità simili sono state espresse da Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa, che ha aggiunto: “Per mia formazione personale penso che gli eserciti servano a poco e non ho grande passione per loro, per questo mi asterrò”. Via libera, invece, dagli altri gruppi della minoranza.

“L’Italia – si legge nelle premesse dell’ordine del giorno – è profondamente legata al Corpo Nazionale degli Alpini, ricco di quei valori e ideali di solidarietà, fratellanza, spirito di corpo, coraggio e abnegazione che da sempre contraddistinguono le Penne Nere nella storia del nostro Paese. Tutti questi ideali accomunano sia i Militari in servizio nell’Esercito (oggi riuniti nelle brigate Taurinense e Julia e nel Centro addestramento alpino di Aosta), sia la più grande e attiva famiglia dei soci dell’Associazione nazionale alpini, che coi suoi oltre 300mila iscritti è l’associazione d’arma più importante del mondo, e lo dimostra con la presenza, il supporto, l’aiuto concreto, il sostegno all’Italia sempre in ogni situazione critica, in qualsiasi tipo di emergenza”.